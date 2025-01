JBL analiza la situación de Corey Graves en WWE

A inicios de este año, Triple H realizó cambios en la mesa de comentaristas, ya que Joe Tessitore pasó a SmackDown a hacer dupla con Wade Barrett, mientras que Michael Cole y Pat McAfee volvían a los lunes por la noche. Corey Graves, quien estaba en la marca azul, pasaría a NXT, aunque aparentemente este movimiento no le sentó nada bien y expresó su frustración en sus redes sociales, ausentándose del programa de la semana pasada; no obstante, era poco probable que esto le hubiera ocasionado un potencial despido, e incluso ya hizo su regreso este martes en la mesa de comentarios de NXT.

► JBL entiende las posturas de WWE y Corey Graves

Después de una semana de incertidumbre, la situación entre Corey Graves y la WWE parece estar resuelta, ya que el comentarista regresó a su puesto en NXT este martes, poniendo fin a una serie de especulaciones en torno a su futuro, y dejando la duda en el aire si habrá alguna consecuencia en torno a esta situación.

El miembro del Salón de la Fama WWE, JBL, quien también fuera comentarista de la WWE, habló sobre la situación de Corey Graves en el último Something to Wrestle, afirmando que entendía la decisión de la WWE de optar por Pat McAfee en lugar de Graves en el elenco principal, al mismo tiempo que simpatizaba con el descontento de Graves.

«Puedo entenderlo. Solo hay tres puestos de comentaristas, a menos que tengas dos comentaristas en un programa determinado, como hemos tenido antes con la cabina de tres hombres. Solo hay tres puestos de comentaristas. Y entonces tienes que mover a los muchachos, y eso sucede. Y ciertamente puedo entender la angustia de Corey en esto. No sé nada, solo lo que se leyó. Y ciertamente, los textos no denotan el tono, así que no sabes en qué tono se escribió esto.

Creo que Corey ha hecho un trabajo increíble. Creo que Corey es un comentarista increíble. Creo que Pat McAfee también lo es. Creo… mira, Pat agrega mucho a la WWE. Es maravilloso que venga y es maravilloso que tenga este gran número de seguidores. Hace un trabajo increíble. Son completamente diferentes. Y para mí, creo que hay espacio para ambos, y ciertamente espero que encuentren espacio para ambos».

JBL estuvo este lunes en WWE RAW, en calidad de comentarista invitado durante el combate entre Kofi Kingston y Rey Mysterio, con victoria de este último.