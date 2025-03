JBL analiza la alianza entre John Cena y The Rock

Por primera vez en sus 23 años de carrera, presenciamos el cambio a rudo de John Cena al vender su alma a The Rock atacar brutalmente a Cody Rhodes en el estelar de Elimination Chamber 2025, estableciendo un nuevo récord Guiness en el proceso. Este momento generó gran impacto en el Universo WWE, y la construcción hacia WrestleMania 41 se vive de un modo completamente diferente, ya que estamos presenciando una faceta nunca antes vista del 16 veces Campeón Mundial.

► JBL ve con buenos ojos la asociación de John Cena y The Rock

Durante la edición de la semana pasada de «Something to Wrestle», JBL, antiguo rival de John Cena, fue el último en llenarlo de elogios. Si bien no llegó a decir que el cambio a rudo de Cena fuera el mejor de la historia, señalando aún el cambio de Hulk Hogan en 1996 como el referente, aunque no por mucho, y también lo comparó con algo que habría involucrado al padre de Cody, Dusty Rhodes, en la década de los 80. El miembro del Salón de la Fama WWE cree que esta nueva alianza de Cena con The Rock y el rapero Travis Scott podría ser el comienzo de una gran colaboración entre tres figuras reconocidas.

«Tienes literalmente a la estrella de cine más grande del mundo. Acabo de ver la lista de ganancias en una revista sobre quién ganó más dinero el año pasado; al menos se informó que The Rock fue el más alto con $88 millones… Es la estrella más grande del mundo. Y luego está Cena, quien es 16 veces campeón mundial, a punto de romper ese récord que la gente creía que nunca se rompería. ¿Y luego le agregas a esta otra superestrella? Es decir, esto es brillante. Es absolutamente fantástico«.

Sin duda, el cambio a rudo de John Cena sigue dando de qué hablar y el 16 veces Campeón Mundial hizo su regreso a la televisión en la reciente edición de WWE RAW, donde tuvo un cara a cara con Cody Rhodes.