JBL advierte a los participantes de su torneo de Póker

Baron Corbin y JBL debutaron como asociados en la edición del 17 de octubre de Monday Night RAW, donde el miembro del Salón de la Fama WWE le puso al ex Campeón de los Estados Unidos con el sobrenombre del «Dios de la lucha libre moderno». A partir de allí, Corbin ha hilvanado sendas victorias en sus combates, aunque no les ha estado yendo tan bien en las partidas de póker, ya que hace unas semanas, Akira Tozawa les ganó mucho dinero, a pesar de que supuestamente no sabía jugar.

► Se llevará a cabo un torneo invitacional de póker en Monday Night Raw

Akira Tozawa ha adquirido cierto protagonismo a raíz de estos juegos de póker organizado por JBL y esta rivalidad también se trasladó en el ring. Sin embargo, el miembro del Salón de la Fama WWE no se ha quedado satisfecho y decidió organizar un torneo de póquer de alto riesgo para este Monday Night Raw. Previo a su realización, JBL aprovechó la publicación hecha por la WWE en referencia al torneo y advirtió a los participantes que trajeran mucho dinero.

Bring plenty of money. We got the cards and the Ugandan Prime Reserve Grade A Whiskey. https://t.co/xS1484IAZe — John Layfield (@JCLayfield) December 5, 2022

– «¿Quién está listo para el torneo invitacional de póquer de alto riesgo organizado por JBL para MAÑANA en WWE RAW?» – “Traigan mucho dinero. Tenemos las cartas y el whisky de grado A de la Principal Reserva de Uganda”.

Si bien los participantes del torneo de póquer de alto riesgo no se han anunciado oficialmente, se espera que Akira Tozawa también participará en el torneo, y que esta situación conduzca a algún tipo de combate en el ring.