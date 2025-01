JBL, abierto a salir del retiro por John Cena

El miembro del Salón de la Fama JBL no lucha desde 2014 – cuando participó en el Royal Rumble de WWE; y ya entonces estaban regresando de su retiro en 2009 después de perder ante Rey Mysterio en Campeonato Intercontinental en 21 segundos en WrestleMania 25– pero está dispuesto a entrar al ring si es para enfrentar una última vez a John Cena ahora que el 16 veces Campeón Mundial está en su gira de retiro.

► ¿Una última vez?

Sin saberse si realmente es posible que eso suceda, leamos las palabras de John «Bradshaw» Layfield en el podcast Something to Wrestle:

“Estuve muy feliz de haber sido parte de los primeros años de la carrera de John. Y, de nuevo, no me atribuyo ningún mérito por lo que hizo John. John estaría exactamente donde está ahora, conmigo o sin mí. Simplemente estoy contento de haber sido una de las personas que estuvo ahí al principio. Pero John es un tipo increíble. Todo sobre él… mientras más sabes sobre John, desde lo que hace con Make-A-Wish, cómo interactúa con los fans, cómo trata al talento, lo que ha hecho con otros talentos, es simplemente asombroso. Así que, claro, me encantaría tener otra oportunidad contra él.

“Creo que sería genial verlo. Es como la barrera de los cuatro minutos en la milla: quieres ver que alguien la rompa… quieres ver a Judge superar el récord de Babe. Quieres ver que este tipo de cosas sucedan en la vida. Nunca sabes cuándo podrían volver a ocurrir. Randy parece estar llegando al punto donde también podría ser el tipo que lo logre. Pero me encantaría verlo, y estoy emocionado por todo lo que John hará en los próximos meses.”

JBL y John Cena compartieron el cuadrilátero en 89 ocasiones de 2003 a 2009. Entre ellas, 32 fueron manos a mano. Y entre ellos, 6 en eventos premium (entonces PPVs).

WrestleMania 21 : Cena ganó el Campeonato WWE.

: Cena ganó el Campeonato WWE. Judgment Day 2005 : John defendió el título del mundo.

: John defendió el título del mundo. Judgment Day 2008 : «The Champ» salió victorioso de un combate no titular.

: «The Champ» salió victorioso de un combate no titular. One Night Stand 2008 : Extreme Rules: El mismo ganador en un enfrentamiento Bad Blood.

: Extreme Rules: El mismo ganador en un enfrentamiento Bad Blood. The Great American Bash 2008 : JBL consiguió ganar una lucha New York City Parking Lot Brawl.

: JBL consiguió ganar una lucha New York City Parking Lot Brawl. Royal Rumble 2009: John Cena retuvo el Campeonato WWE.