Jazz inicia nueva etapa en WWE como entrenadora del Performance Center

Jazz vuelve a WWE, aunque esta vez lejos de la competencia. La veterana luchadora anunció que inicia una nueva etapa como parte del equipo técnico del Performance Center, el centro de desarrollo donde se preparan los talentos de NXT y del elenco principal.

Su incorporación no resulta sorpresiva dentro de la empresa, ya que durante el último año había trabajado como entrenadora invitada en distintas sesiones, dejando una impresión positiva entre directivos y luchadores en formación.

► Jazz confirma su llegada al equipo de entrenadores

La propia Carlene Begnaud —nombre real de la gladiadora— compartió un mensaje en el que reflejó la importancia de este paso en su carrera:

«Dándole toda la gloria a Dios. Puedo decir oficialmente que desde 2026 formo parte del equipo de entrenadores del WWE NXT Performance Center. La lucha libre profesional ha sido mi vida durante 30 años. Ahora puedo trabajar con la próxima generación de Superstars. Soy una verdadera testimonio de no rendirse nunca, sin importar lo largo que parezca el proceso.»

Con tres décadas dedicadas al pancracio, Jazz pasa de ser protagonista en el ring a convertirse en guía para los nuevos talentos que buscan abrirse camino en la industria.

► La industria reacciona a su nombramiento

El anuncio provocó múltiples muestras de apoyo. Figuras como Bayley, Mickie James, Natalya y Kamille la felicitaron públicamente, reconociendo su influencia dentro de la lucha libre femenina.

Por su parte, Bianca Belair aseguró que el talento de NXT es “afortunado” por tener la oportunidad de aprender de una competidora con tanta experiencia.

► Una carrera que respalda su legado

Begnaud edificó una trayectoria respetada en distintas promociones. Fue campeona en WWE y también en la NWA, además de competir en ECW y TNA, consolidándose como una de las referentes de su generación.

En 2025 aún sorprendió con un regreso puntual a TNA, participando en una battle royal que evidenció que su presencia y carácter seguían intactos.

Ahora, su experiencia se trasladará al ámbito formativo, donde buscará moldear a las futuras estrellas.