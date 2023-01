“Lo digo todo el tiempo cuando me hacen esta pregunta: un buen reemplazo de rodilla, un poco de cardio: Charlotte Flair. Ella es la verdad. Me encanta su trabajo. Me encanta todo sobre su actuación en el ring, de verdad. La siguiente probablemente sea Bianca [Belair]. Me gustaría trabajar Charlotte, porque Charlotte es trabajadora. Ella y yo podemos salir y tener una lucha de cinco estrellas. Honestamente siento eso”. Durante un reciente evento de firma de autógrafos virtual en K&S WrestleFest, Jazz hablaba así de Charlotte Flair, la Campeona SmackDown.

► Jazz habla del Royal Rumble 2023

En el mismo, también le preguntaron acerca de la posibilidad de que luche en el Royal Rumble 2023. Primero, le dijeron que hiciera una señal si la han contactado y estará allí.

“Y si así fuera, ¿por qué te lo diría? ¿Entonces podría perder mi lugar antes de llegar allí? Ese es el kayfabe más grande de todos los tiempos”.

Después, dejando a un lado las bromas, la ex luchadora comenta que si la llamaran probablemente no podría formar parte del Evento Premium.

“A decir verdad, en este momento, probablemente no podría. Mis rodillas están tan j*didas. (Cuando el presentador preguntó si estaría en el combate por uno o dos minutos, Jazz dijo que probablemente podría hacerlo, pero que no correría hacia el ring, sino que caminaría a paso rápido). “Puedo entrar allí, hacer mi pequeña secuencia de jab muy rápido, bop, bop, bop, y que me eliminen”.

¿Os gustaría ver a Jazz en el Royal Rumble 2023?