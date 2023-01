“Me preguntaron si saldría del retiro por alguien, ¿quién sería? Dije que si tengo un reemplazo de rodilla, vuelvo a estar en forma, saldré y lucharé contra Charlotte Flair. Ella es una gran trabajadora, ya sabes, y me encanta. Ella es una trabajadora. Ella tiene el paquete completo, realmente lo tiene”. Jazz comentaba esto en abril de 2022. Y en julio del mismo año continuaba: “Por supuesto, Charlotte Flair, ella es la reina de la lucha libre. Sabes, y siempre dije, si tuviera que salir del retiro, realmente ponerme en forma y trabajar estas rodillas, ella es alguien con quien me encantaría tener una lucha. Ella entiende el negocio. Ya sabes, con seguridad Charlotte Flair”.

► Jazz sigue buscando a Charlotte Flair

Han pasado unos cuantos meses y la ex luchadora de la WWE no ha visto cumplido su deseo pero eso no ha hecho que pierda la esperanza. Durante un reciente evento de firma de autógrafos virtual en K&S WrestleFest, volvía a hablar sobre tener un combate con la actual Campeona SmackDown. También apunta a Bianca Belair, la Campeona Raw.

“Lo digo todo el tiempo cuando me hacen esta pregunta: un buen reemplazo de rodilla, un poco de cardio: Charlotte Flair. Ella es la verdad. Me encanta su trabajo. Me encanta todo sobre su actuación en el ring, de verdad. La siguiente probablemente sea Bianca [Belair]. Me gustaría trabajar Charlotte, porque Charlotte es trabajadora. Ella y yo podemos salir y tener una lucha de cinco estrellas. Honestamente siento eso”.

¿Pensáis que Jazz verá cumpido su deseo de luchar con Charlotte Flair?