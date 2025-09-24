Jazmyn Nyx comenzó a luchar de manera profesional cuando se unió a la WWE como Superestrella en desarrollo de NXT en el año 2022. Poco a poco fue creciendo, incluyendo una participación en la historia de Chase University, hasta que en 2024 tanto Jacy Jayne como Fallon Henley la tomaron bajo su ala formando el trío Fatal Influence. Con ellas, logró asentarse en la marca y que empezara a hablarse de un posible futuro en el roster principal de la compañía.

► Jazmyn Nyx podría abandonar pronto la WWE

Sin embargo, parece ser que tal cosa nunca sucederá. Según reportan nuestros compañeros de PWInsider, pronto expirará su actual contrato con la empresa y dado que este no ha sido renovado se va a ir. De momento, no se ha confirmado si quienes no quieren continuar con la relación con la WWE o Jazmyn Nyx, aunque sí que se dice que se lo ofrecieron y ella lo rechazó. Tampoco si la luchadora tiene previsto continuar con su carrera en otro sitio o ponerle fin a la misma, definitiva o temporalmente.

Antes de dedicarse a la lucha libre, Jazmyn Nyx fue futbolista. Jugó en la escuela secundaria, en la universidad (West Virginia University), y también jugó como delantera en el club islandés UMF Afturelding. Tiene estudios universitarios en gestión de cadena de suministro global.

El 23 de septiembre de 2025, se mostró en un episodio de NXT que Jazmyn Nyx fue atacada fuera de cámara por alguien desconocido, y sus compañeras de Fatal Influence la abandonan diciendo “era hora de dejarla de todos modos».