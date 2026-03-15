Jay White sugiere su regreso en AEW Revolution 2026

Se echaba de menos ya un PPV de AEW, aunque la empresa haya llenado el lapso de estos últimos tres meses desde Worlds End 2025 con excelentes shows televisivos. Y la espera parece que merecerá la pena, con el aliciente extra ahora de un potencial retorno muy esperado en Revolution 2026.

Jay White ha vuelto a hacer uso de X (Twitter), red social que no emplea con mucha asiduidad, para publicar este tuit.

Ok. Ready? — Switchblade Jay White (@JayWhiteNZ) March 15, 2026

«Vale. ¿Listos?»

Recordemos, este mes se cumple un año de la baja de White, cuando sufrió una lesión durante su lucha contra Kevin Knight en el episodio de Collision del 29 de marzo de 2025. Tal dolencia, unida a varios problemas en un hombro, lo apartaron del ring, y aunque inicialmente se dijo que su ausencia no sería prolongada, parece que los plazos de recuperación eran demasiado optimistas o tal vez el encaje creativo para su regreso lo haya tenido en barbecho.

Ya el pasado octubre, White también jugó con su reaparición de cara a WrestleDream 2025, pero hoy día, con la presencia de The Dogs, grupúsculo reminescente del Bullet Club, facción donde el australiano ejerció como líder tiempo atrás y de la que fue expulsado por David Finlay, una vuelta luciría muy propicia.

► AEW Revolution 2026: cartel definitivo

Seguidamente, todo lo anunciado de manera oficial para AEW Revolution, que tendrá lugar hoy desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EEUU). Recuerden, con debida cobertura por parte de SUPERLUCHAS.

[ZERO HOUR]

All will be answered with this one night of absolute REVOLUTION.



TONIGHT. #AEWRevolution takes over Los Angeles LIVE on HBO Max PPV at 8pm ET/5pm PT.



Official song: «Never Enough» by @TURNSTILEHC pic.twitter.com/A4QcMUW54w — All Elite Wrestling (@AEW) March 15, 2026