Jay White será agente libre pronto: ¿WWE o AEW?

Recientemente conocimos que WWE está interesada en traer a Tama Tonga, y días atrás la misma fuente (Fightful) reveló que también existía el interés de hacerse con los servicios de Hikuleo, hermano del Campeón de Peso Abierto NEVER. y quien tiene una lucha de “Perdedor se va de Japón” ante Jay White, lo cual parecería alimentar los rumores de un paso a WWE de uno de los dos.

► Futuro de Jay White estaría en los Estados Unidos

Además de los mencionados Hikuleo y Tama Tonga, también se conoció del rumor de Jay White para llegar a WWE, pero no a Royal Rumble como muchos esperaban (por la existencia de compromisos del “Switchblade” en NJPW). Recientemente, Sean Ross Sapp por medio de Fightful Select informó que Jay White se va de NJPW y se iría a los Estados Unidos, donde se conoce que el interés es real por parte de AEW y WWE.

“El contrato de Switchblade Jay White finaliza relativamente pronto y se espera que deje New Japan Pro Wrestling, según los miembros de la compañía. Aquellos con los que hemos hablado creen que tanto WWE como All Elite Wrestling están interesados ​​en obtener al ex campeón mundial de peso completo IWGP, sin embargo, las fuentes de WWE parecían seguras de que lo conseguirían. Sin embargo, eso está lejos de ser oficial, ya que fuentes dentro de varias compañías señalaron que no pueden contactarlo oficialmente hasta que finalice su trato. Hasta que eso suceda, no hay garantía de que dejará NJPW.

Curiosamente, Jay White está programado para una lucha de “Perdedor se va de Japón” el 11 de febrero contra Hikuleo. También se informó que ‘WWE también ha expresado durante mucho tiempo interés en Hikuleo’, lo que pone en duda el resultado del combate. Aquellos en la lista de NJPW creen que Jay White quiere estar en los Estados Unidos por el momento”.

Habrá que ver qué decide hacer Jay White en torno al futuro de su carrera. En este punto, hay que esperar a que culmine su contrato con NJPW y finalmente pueda tomar una decisión sobre el particular. El “Switchblade” ya compitió en AEW, pero también tiene conocidos en WWE, por lo que cualquier opción es factible.