Jay White lesionado: deberá someterse a cirugía

El talentoso luchador Jay White había anunciado que iba a ser parte del Torneo Copa Fundación Owen Hart 2025. Sin embargo, se sorprendió el mundo cuando AEW anunció que Kevin Knight, quien hacía solo un par de días había firmado contrato oficialmente con AEW, iba a tomar su lugar en el torneo.

E inmediatamente se supo que Jay White se había lesionado. Pues bien, ahora hay una importante actualización con respecto al caso. En la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer y Bryan Álvarez dieron una actualización del estado de salud de White.

► Actualización de la lesión de Jay White

Según Meltzer, White tiene una mano rota y necesitará ser sometido a cirugía. Álvarez añadió que la cirugía y su posterior rehabilitación, no le tomaría bastantes meses para volver al ring, así que no estará fuera por mucho tiempo. Aunque las cirugías en las manos no requieren mucho tiempo de rehabilitación, si se presentan problemas, puede extenderse el tiempo de la rehabilitación.