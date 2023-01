Jay White, de nuevo entre rumores de firma con WWE

Hace ahora dos años, aún en mitad de la pandemia por coronavirus, Jay White perdió ante Kota Ibushi en la segunda jornada de Wrestle Kingdom 15; combate que tenía sobre la mesa el Campeonato de Peso Completo IWGP y el Campeonato Intercontinental IWGP, ambos a recaudo del nipón.

Dicha derrota minó la moral de White, hasta el punto de afirmar que dejaría NJPW 24 horas después, pero poco tardamos en comprender que todo formaba parte de un juego de “Switchblade” con los seguidores, quienes contemplaron la posibilidad de que el gladiador se uniese a WWE.

Aunque en noviembre de dicho 2021, White, bajo entrevista, quiso reconocer ciertos contactos entre el Imperio McMahon y él, para seguidamente desmentir encontrarse atado a NJPW hasta 2025, así como cualquier acercamiento con AEW.

«[…] La única parte que es verdadera de todo eso que han dicho acerca de mí es que… bueno, en realidad es solo una parte de verdad, y eso es que… a comienzos de este año, tuve acercamientos con una determinada empresa [WWE]. «Cualquier cosa después de eso, nada de lo que se haya dicho es cierto. Es completamente falso. Estoy seguro de que la gente probablemente responderá y dirá: ‘Oh, solo estás mintiendo porque no te gusta decir la verdad’. «Pero te estoy haciendo un favor y te estoy diciendo la verdad aquí: AEW no se puso en contacto conmigo ni yo tampoco y no estoy en un contrato de siete años con NJPW. Ambas cosas son cien por ciento falsas. Y muy bien podría estar mintiéndote acerca de todo esto, pero estoy muy frustrado y quería aclarar la realidad de muchos reportes».

► El día de la marmota, por Jay White

Dos años después, White volvió a fracasar en Wrestle Kingdom, esta vez perdiendo además el máximo cetro de NJPW, ante Kazuchika Okada. Así que el iracundo y frustrado White hace otra vez de la suyas ante los micros del “King Of Sports”.

Durante New Year Dash, White decidió culpar a Hikuleo (ahora enemigo del Bullet Club) de todos sus males, y le lanzó importante reto: enfrentarse en un combate “Loser Leaves Japan”. New Japan no ha hecho oficial aún el duelo, pero se espera que pronto quede confirmado.

Véase, uno de los dos gladiadores, en teoría, no aparecerá más por tierras niponas. Y esta estipulación da pie para que se reactiven los rumores acerca del futuro de White, especulándose incluso con su aparición en Royal Rumble, pese a que dicho “Loser Leaves Japan” todavía no tenga fecha.

Fightful aclara que, cuanto menos, White tiene compromisos con NJPW después del 28 de enero, día de realización del PPV de WWE. Todo, cuando el fichaje de McMahonlandia quizás sea Hikuleo, ya que este pasado fin de semana nos hicimos eco de las informaciones que apuntan a un interés serio de WWE por el gigante samoano.