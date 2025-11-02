Jay Lethal, «All Elite» en el gran fin de semana de BZW

Como ya he comentado alguna vez, la escena luchística francesa está convirtiéndose en la más pujante de Europa gracias a, entre otras cosas, las implicaciones allí de varios talentos de renombre internacional. Muchos de ellos, bajo contrato con AEW.

Y la estrella «All Elite» que más recientemente ha probado la experiencia gala es Jay Lethal. Y de hecho, aún le queda por protagonizar un evento hoy, cuando culmine un fin de semana histórico para Banger Zone Wrestling (BZW), donde en tres días la promotora habrá presentado cuatro eventos.

En los dos primeros, Party y Miracle, viernes y sábado, desde el Bunker Paillettes de Hallennes-lez-Haubourdin (Francia) y la Salle Jacques Brel de Faches-Thumesnil (Francia), respectivamente, Lethal no compitió. Pero horas después de la segunda cita, la pasada noche, también desde la Salle Jacques Brel, se midió a Jordan Oliver, ganador del torneo Miracle, por el trofeo homónimo, y aunque no pudo salir triunfante, conjuntó un gran duelo con el actual Campeón de Parejas GCW.

Hoy, el veterano está programado para la última velada de este «BZWeekend», Deadline, igualmente desde la Salle Jacques Brel, donde irá contra Ultima Sombra y Ricky Sosa en una lucha a tres bandas.

Lethal, cuya más reciente implicación en AEW/ROH se dio en el episodio semanal de la casa del honor del pasado 23 de octubre, ha podido debutar con BZW en unos días, como dijimos, históricos para la promotora belga, que nunca antes había producido tal maratón de shows en un mismo fin de semana.

► Resultados BZWeekend

He aquí todo lo que ha dado de sí hasta el momento este BZWeekend, emitido en directo vía BZW+.

[Party]

NO RING NO RULES MATCH: Tucker derrotó a Mojito

[Miracle]

PRIMERA RONDA DE MIRACLE: Jordan Oliver derrotó a Ricky Sosa

PRIMERA RONDA DE MIRACLE: Gustave Le Brun derrotó a Taylor James

PRIMERA RONDA DE MIRACLE: Mila Smidt derrotó a David Ratel

PRIMERA RONDA DE MIRACLE: Connor Mills derrotó a Cormac Hamilton

SEMIFINAL DE MIRACLE: Jordan Oliver derrotó a Gustave Le Brun

SEMIFINAL DE MIRACLE: Connor Mills derrotó a Mila Smidt

HARDCORE SUPER FIGHT: Ultima Sombra derrotó a TLB

FINAL DE MIRACLE: Jordan Oliver derrotó a Connor Mills

[Bangover]

Griff derrotó a Alan Angels y Tucker

VCC (Daniel Akindele y Noe Ahukah) derrotó a Flying Bryant Brothers (Nino y Zander Bryant)

MBM derrotó a Swoggle

Invisible Man derrotó a Kid Lykos

MIRACLE CUP: Jordan Oliver (c) derrotó a Jay Lethal para retener el título

CAMPEONATO HARDCORE BZW, BAR FIGHT: Georges Balzac (c) derrotó a Drew Parker para retener el título

👉🏻 BZWEEK-END 2025 👈🏻

🫀 DEADLINE 🫀



Le dernier show du BZWEEK-END… et la dernière guerre de l’année‼️



Ici, tout s’arrête… ou tout commence.

Pas de retour possible. Pas de rattrapage.

Seulement des destins qui s’écrivent dans ZONE…

💔https://t.co/7DrzjdWmLs pic.twitter.com/EWmMYwKMLr — BZWrestling (@bzw_wrestling) October 29, 2025