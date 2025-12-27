Sólo faltaba un punto por enmendar en el producto de RevPro para que esta promotora consumara definitivamente una espectacular segunda mitad de año: el establecimiento de un nuevo campeón indiscutibe. Y cual regalo de Navidad, este llegó en Uprising, dos semanas atrás, cuando Jay Joshua batió a Sha Samuels.
Pero este capítulo, al igual que el año, no se ha cerrado todavía para Joshua. Mañana, en el último show del 2025 para RevPro, Season Beatings, desde el 1865 de Southampton (Inglaterra), deberá defenderlo por primera vez. Y lo hará, sin ir más lejos, frente a Samuels, quien parece haber hecho uso inmediato de su cláusula de revancha.
En reciente entrevista con Dave The Mark, Joshua ha confesado querer estelarizar el próximo show de aniversario de RevPro y batirse el cobre con gladiadores como Tomohiro Ishii, Eddie Kingston o Gabe Kidd. Antes, deberá confirmar definitivamente su estatus de monarca.
► Cartel de Season Beatings
He aquí todo lo anunciado hasta ahora para RevPro Season Beatings 2025, cita que podrá verse en directo vía RevPro OnDemand.
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Jay Joshua (c) vs. Sha Samuels
- Michael Oku y Nino Bryant vs. CPF (Joe Lando y Danny Black)
- Skye Smitson vs. Amira Blair
- Leon Cage vs. Leland Bryant
- Will Kaven vs. Leyton Buzzard
- New Sons Of Southampton (David Francisco y Joshua James) vs. Shane Hook y Tommy Vril
