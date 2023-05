Poco se ha sabido de Jaxson Ryker desde que fuera despedido de la WWE en 2021. En 2022 volvió a los encordados del circuito independiente como Gunner, nombre con el cual alcanzó a ser muy popular en IMPACT, pero no llamó mucho la atención. De hecho, solo tuvo cuatro combates en promociones menores y ante luchadores no demasiado reconocidos en la escena. El último fue en agosto del año pasado y desde entonces, luchísticamente, está desaparecido. Hoy volvemos a hablar de él para descubrir que se retirará a finales de este 2023. El guerrero de 40 años lo da a conocer en un reciente episodio de Wrestling for the Faith.

> Jaxson Ryker anuncia su retiro

“Siento que es hora de alejarse. No necesariamente significa que no haré combates como árbitro invitado o firmaré algunos autógrafos. Pero en cuanto a la acción en el ring… creo que es hora de alejarse solo por las lesiones. Es hora de seguir una carrera diferente, así que hablé con usted (coanfitrión del podcast) al respecto y tengo cuatro programas reservados. De hecho, esta noche estaré en Elkin, Carolina del Norte y publicaré algunos boletos, pero luego el 3 de junio en Milner, Georgia para el hermano Marty Miller, poco beneficio para Drake Wuertz, un buen amigo nuestro, y luego el 17 de junio, gran espectáculo en Mooresville, Carolina del Norte, y luego el 27 de agosto, lo cual es gracioso, son dos días después del 23 aniversario del comienzo de mi carrera de lucha libre, será mi último evento en Salisbury, Carolina del Norte.

“Una vez más, publicaré todas estas cosas, pero sí, hombre, creo que es hora de irse. Hay momentos en los que disfruto si estoy trabajando contigo, haciendo algunas cosas contigo o con algunos otros muchachos. Pero recién llegué a un punto en el que creo que estoy listo para seguir adelante en una nueva carrera y, con 40, casi 41, he sido bendecido. He tenido una carrera increíble, increíble. ¿Qué más me queda por probar? ¿Ir a trabajar a algunos shows independientes y lastimarme? Simplemente, no puedo hacerlo«.

