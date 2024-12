Jax Dane, ex Campeón Mundial NWA, falleció con 48 años

Hace apenas una semana dábamos cuenta de los resultados del más reciente episodio de NWA Powerrr, emitido ayer, donde Jax Dane compitió en lucha de duplas. Y entonces, no sabíamos que esta quedaría, desgraciadamente, como la última vez del gladiador sobre los rings.

NWA compartió la triste noticia vía redes sociales.

The National Wrestling Alliance (NWA) is heartbroken to announce the passing of Jeremy «Jax Dane» Laymon.



Born March 10, 1976, Dane left us on Christmas Day, December 25, 2024, due to complications from a heart attack suffered in late November. Dane is survived by his wife… pic.twitter.com/wDMzRJxeNc