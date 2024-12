Islam Makhachev es el actual campeón de peso ligero de la UFC. Domina una división en la que los atletas pesan 30 libras menos que los pesos medios. Sin embargo, este hecho no disuadirá a Javier Méndez, que cree que su peleador puede subir a las 185 libras y dominar la división.

Si el peso welter no se convierte en una opción para Makhachev debido a que su compañero de equipo, Belal Muhammad, domina la división, entonces podría optar por el peso medio. La mayor pregunta que se hace Méndez es si le interesa a Makhachev pasar al peso medio.

► ¿Capturará Islam Makhachev el título de peso medio de la UFC? Javier Méndez puede verlo

El Schmo recientemente tuvo la oportunidad de hablar con Javier Méndez. El renombrado entrenador se le preguntó si Islam Makhachev podría potencialmente ir tras el Campeonato de Peso Medio de la UFC algún día.

«Yo creo al 100 por ciento siento Islam puede hacer eso si eso es lo que quería hacer», dijo Méndez. «Pero, es lo que él quiere hacer lo que sucederá. No su capacidad. Su capacidad, vamos. Lo veo en el gimnasio, chicos. Lo veo, así que sé lo bueno que es. Así que, sí, 185 no va a ser un problema para él. Es cuestión de si él quiere».

Méndez admitió que Makhachev no anda en el peso adecuado para un peleador de peso medio, pero sabe que el rey del peso ligero haría el ajuste apropiado si fuera necesario.

«Cuando viene al campo de entrenamiento siempre anda alrededor de 179, 180», dijo Méndez. «Así que, obviamente, si alguna vez pasara al peso medio tendría que ganar algo de músculo. Pero, no digo que no pueda y no digo que no lo haga o que no lo quiera. No lo sé, nunca lo hemos hablado».

Por ahora, Makhachev tendrá que centrarse en su próximo rival. Arman Tsarukyan busca vengar su derrota de 2019 ante Makhachev y capturar el oro de UFC en el proceso. Los dos chocarán por segunda vez en el evento principal de UFC 311 el 18 de enero.