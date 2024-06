Javier Méndez no está interesado en Makhachev vs. Topuria

Javier Méndez cree que Ilia Topuria necesita frenar su impulso para conseguir una oportunidad por el título de peso ligero contra Islam Makhachev .

Méndez, entrenador en jefe de Makhachev y otros luchadores notables de la Academia Estadounidense de Kickboxing, se enteró de la solicitud de Topuria de pelear contra Makhachev pero no estaba interesado en la idea. Méndez cree que hay desafíos mayores en este momento además del campeón de peso pluma de UFC.

«Sabes, para mí, si Islam hiciera otra pelea de campeón contra campeón, sería mejor para él subir de peso. Si tuviéramos la opción, si UFC nos dijera que podemos pelear con el campeón de peso welter de UFC o Topuria, elegiríamos el peso welter. Eso es lo que quiero. Estoy seguro de que eso es lo que también quiere el Islam”.

Méndez respeta a Topuria y su trabajo, pero presta poca atención a sus comentarios. Al final del día, es la promoción la que decide qué sigue para ambos peleadores y no Topuria.

«(Ilia) es un gran peleador y le ha ido bien, pero él (Makhachev) no necesita pelear con él. Esa es mi opinión. Creo que Tsarukyan es una mejor opción. Eso es lo que pienso. Ilia necesita hacer más en su categoría de peso. Quiere subir de peso y luchar por un segundo cinturón, pero nosotros queremos hacer lo mismo. ¿Y que pasó? La UFC no nos dejó. Queríamos, pero nos dijeron que defendiéramos. Lo que UFC nos dice que hagamos, eso es lo que tenemos que hacer. No importa lo que digas tú, lo que digamos nosotros, lo que diga Ilia. Lo que importa es lo que quiere UFC.

“El UFC simplemente se te acerca y te ofrece una pelea, y tú puedes decir sí o no. No van a permitir que elijas tus peleas. Tal vez haya una pequeña posibilidad de que hagan eso, pero solo personas como Conor McGregor y Khabib si todavía estuvieran peleando por lo que dibujan”.

Makhachev (25-1 MMA, 14-1 UFC) defiende su cinturón de peso ligero contra Dustin Poirier (30-8 MMA, 22-7 UFC) este sábado en el evento principal de UFC 302, que se lleva a cabo en Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

Al igual que Makhachev, Méndez sugiere que Topuria debería defender su cinturón primero contra alguien de su categoría de peso, empezando por quien muchos creen que es el mayor campeón de peso pluma de UFC.

“Miren todas las defensas del título que tuvo que hacer Alexander Volkanovski en el peso pluma. Él es el número uno en peso pluma, así que ¿por qué no darle una revancha? Debería conseguir una revancha por todo lo que ha hecho. Y mira, Ilia incluso está diciendo que quiere pelear con Conor McGregor, pero Alexander Volkanosvki quiere pelear nuevamente y está dispuesto a ir a España a pelear contigo. Así que oye, dale al hombre lo que se merece. ¿Cuántas veces defendió el título de peso pluma? Necesita la revancha”.