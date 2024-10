Tras la exitosa defensa del título de Ilia Topuria el pasado fin de semana, el entrenador del campeón del peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, ha valorado la posibilidad de un enfrentamiento entre campeones.

Topuria cimentó su dominio sobre el oro del peso pluma en el evento principal del pago por evento UFC 308 del sábado, que encabezó frente al favorito de los aficionados Max Holloway ocho meses después de su coronación a expensas de Alexander Volkanovski en Anaheim.

Al igual que contra el australiano, «El Matador» envió a «Blessed» a la lona de forma brutal, convirtiéndose en el primero en noquear al hawaiano en el proceso.

Con sólo 27 años, Topuria ya se ha establecido como uno de los grandes de la división de peso pluma de todos los tiempos. Y a una edad tan temprana, el georgiano español tiene tiempo de sobra para lograr sus otras ambiciones en el mayor escenario de las MMA. Topuria confía en sus posibilidades de añadir el cinturón del peso ligero de la UFC a su colección de trofeos.

Durante una reciente aparición en Submission Radio, Javier Méndez – entrenador del actual titular del peso ligero Makhachev – reaccionó al triunfo de Topuria en Abu Dhabi.

El entrenador del AKA se deshizo en elogios hacia el campeón del peso pluma, destacando su boxeo como el mejor de las artes marciales mixtas. Teniendo eso en cuenta, no le gustaría que Makhachev se enfrentara al español en una posible super pelea más adelante.

«Cuando derribó a Max con facilidad en el primer asalto, me dije: “Así es como se lucha en las artes marciales mixtas”. «Creo que es probablemente el mejor boxeador de toda la división. Es realmente nítido y muy preciso con su boxeo, y por lo tanto ves cómo lo utiliza muy, muy bien. Su boxeo, creo, es su mejor atributo de todo lo que hace. Es impresionante, muy impresionante. … He estado diciendo que es un buen boxeador. Pero anoche me demostró que es el mejor boxeador actualmente en la UFC. En realidad, en todo el mundo. Es el mejor boxeador en MMA.

«Sería una tontería intentar enfrentarme a él, boxear por boxear. Eso no es un movimiento inteligente, ¿sabes? Y sería como si Ilia decidiera ir sumisión por sumisión con Islam, eso tampoco es un movimiento inteligente por su parte», continuó Méndez. «Así que todo es estrategia, y cómo lo enfocas, cómo lo enfoca tu peleadores, y, ya sabes, qué errores puedes corregir mientras se desarrolla la pelea. Creo que eso es lo más importante. Cuando la pelea se empareja, es sólo tu plan de juego, tu estrategia, ejecutarla, ¿sabes?».

Y si Topuria intentara vencer a Makhachev en su propio juego, Méndez advirtió que estaría asumiendo un reto sólo alcanzado por el gran Khabib Nurmagomedov.

«La única persona que realmente hizo lo máximo con él fue Khabib. Y al final del día, cuanto más tiempo luches con el Islam, peor se va a poner», concluyó Méndez.

El campeón de peso ligero no tuvo mucho que decir tras el evento principal del UFC 308 y no se refirió a un posible enfrentamiento con su homólogo de peso pluma más adelante. En su lugar, Makhachev felicitó a Topuria y dedicó unas palabras de consuelo al derrotado Holloway.

La atención del daguestaní, por lo tanto, está sin duda totalmente centrada en el desafío que aparentemente le espera en enero de 2025, cuando se prepare para volver a enfrentarse a Arman Tsarukyan.