Javier Méndez: "Daniel Cormier podría seguir peleando"

Daniel Cormier le ha dicho al mundo que se ha sacrificado lo suficiente, y UFC 252 es su último camino hacia el octágono. Y podría serlo, a menos que surja algo más.

“Él puede decir: 'Sí, terminé después de esto. Pero tú has estado por aquí y yo por aquí, y el presidente de UFC Dana White te arroja mucho dinero, a veces es difícil decir que no".

Ese dinero podría ser para una pelea con Brock Lesnar, si el ex campeón de peso completo alguna vez vuelve a pelear, o una tercera pelea contra su rival declarado y actual campeón de peso semicompleto Jon Jones, quien indicó su deseo de ascender al peso completo.

Daniel Cormier podría continuar si así quisiera

Sea lo que sea, dijo Javier Méndez, el trabajo que ha visto de Cormier en el campamento para su trilogía contra el campeón Stipe Miocic lo ha llevado a creer que el ex campeón de dos divisiones podría continuar si así lo quisiera.

“No se está desempeñando como un peleador de 41 años. Está en forma. Su mente es aguda, sus reflejos son agudos. Está peleando como el mejor peso completo que existe". “Si se está desempeñando a ese nivel, ¿quién puede decir que debería retirarse? Solo él puede decidir si quiere retirarse. Sus habilidades pueden decir que puede hacerlo por más tiempo. No sé cuántas peleas podría hacer, pero definitivamente puede hacerlo ahora".

La confianza de Méndez no está fuera de lugar ante una pelea de tal magnitud. El optimismo siempre reina supremo antes del veredicto en la jaula, y siempre ha sido su trabajo ayudar a Cormier a prepararse para lo que venga después. Cormier ya ha retrasado los planes de retiro, por lo que el entrenador no se está aferrando a ningún resultado en particular.

“Si me preguntas, ¿Jav querría que se retirara? Sí, me gustaría que se retirara después de esto. Quería que se retirara antes de esto. Entonces, desde mi punto de vista, quiero que se retire, pero no sé lo que quiere”.

Después de detener a Miocic en UFC 226 para convertirse en el segundo campeón de dos divisiones, Cormier apuntó a una defensa de su título de peso semicompleto, regresó a él después de que Jones fallara una prueba de drogas después de la pelea en UFC 214 canceló una segunda victoria y planeó colgar los guantes después de una pelea con Lesnar en marzo de 2019. Luego, Lesnar volvió a firmar con la WWE, tomó la revancha con Miocic en UFC 241 , y una serie de golpes al cuerpo desagradables rompieron sus planes de retiro.

Antes de esa fatídica noche, Méndez había opinado que Cormier debía salir victorioso. En ese momento, solo estaba reflejando los deseos de Cormier. Cambió de opinión cuando el ex campeón decidió seguir adelante.

Ahora, independientemente de su opinión personal, Méndez está de acuerdo con el presidente de UFC, Dana White, quien cree que Cormier podría quedarse mucho más tiempo.