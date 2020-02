Javier Méndez: «Cormier no estaba al 100 por ciento en revancha con Miocic»

«Bueno, ya sabes, todos tenemos excusas, todos decimos esto y aquello, y yo también soy bueno para poner excusas, ya sabes, porque lo he hecho. Pero la conclusión es que me gusta decir la verdad. Salió como una excusa, pero Daniel tuvo una cirugía no mucho después de esa pelea. No estaba entrando al 100 por ciento«.