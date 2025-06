Javier Bernal y WWE: «Les di mi cultura por nada»

Para ello estuvo hablando recientemente con nuestros compañeros de Developmentally Speaking, compartiendo detalles sobre su experiencia en la empresa, el difícil momento en que se le pidió cortar su cabello o su porvenir en la lucha libre profesional:

«En mi primera lucha, como te mencioné, John Laurinaitis estaba en los ensayos o lo que sea. Estábamos ensayando nuestras entradas… Hago mi ensayo. Él se acerca y me dice: ‘Hey, chico…’ —voy a ser profesional y no imitar su voz— ‘La vida se trata de decisiones. Creo que deberías cortarte el cabello’, bla bla bla, y claro, sabes… Yo llevaba ahí solo dos meses… Esperaba que eso me trajera algo positivo. Así que fui y lo hice. Me dijo: ‘Creo que te ganaste mucho respeto por parte de la oficina que estaba presente, y mucho respeto de los chicos.’

Nunca quise que alguien dijera que yo no tenía pasión por este negocio. Lo hice porque para mí, mi cabello está muy ligado a mi cultura, y fue desgarrador tener que cortarlo, especialmente porque no sirvió para nada. No hubo razón real. Pero lo hice de todas formas y a partir de ahí, tuve que adaptarme…

«Es raro, porque siempre tienes eso (el despido) en el fondo de tu mente. Algunas personas lo tienen, otras no. Depende de a quién le preguntes. Yo tenía esa idea en la cabeza, como, ‘OK, hay que estar alerta’. Y claro, hubo altibajos ese último mes. Me actualizaron la imagen en el sitio web, así que pensé: ‘¡Genial! Entonces quieren hacer algo conmigo.’ Pero luego no aparecí en EVOLVE ni en las grabaciones, y pensé: ‘Bueno, claramente me van a despedir.’ Había muchas subidas y bajadas. Me dijeron desde la oficina: ‘No he escuchado nada, pero no creo que estés en la lista.’ Eso me tranquilizó un poco. Ese mismo día agendé una reunión con el equipo creativo para impulsar algunas ideas. Me dijeron: ‘Sí, claro, con gusto.’ La reunión era para el lunes. Y el domingo me despidieron.

No voy a decir si lo sabían o no. Pero nadie tiene seguridad en este negocio. Para mí, el negocio simplemente cambió. Ese lugar ya no me quería ni me necesitaba. Punto. Yo sé lo que valgo. Tengo mucho que ofrecer. No me siento mal por mí. Me siento mal por ellos, por dejar ir a alguien que es el más trabajador del lugar. Fui un buen soldado, y muchas veces los buenos soldados son los que se quedan atrás. No lo digo como algo negativo. No tengo ningún arrepentimiento. Siempre intento hacer lo correcto. No hay razón para hablar mal de WWE. Fue una experiencia. Pero lo más importante para mí es saber que tengo potencial ilimitado, y lo creo con todo mi corazón y mi alma. Cualquiera que me contrate será muy, muy afortunado. No tengo rencor. La vida es muy corta para eso. Viví un sueño que muchos darían la vida por vivir. Estoy muy agradecido con mi tiempo en WWE.»