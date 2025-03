Jasudavicius explica valor del descanso para afinar destrezas entre peleas

Jasmine Jasudavicius lleva un tiempo esperando unas verdaderas vacaciones, pero también sabe por qué es importante mantenerse en forma entre los campamentos de pelea.

En UFC 315, Jasudavicius (13-3 MMA, 702 UFC) regresa a la acción para enfrentar a la ex campeona Jessica Andrade en una pelea clave para la división de peso mosca femenina en el Bell Centre el 10 de mayo.

El campamento de lucha está empezando a tomar ritmo para Jasudavicius, lo que se ha convertido en una necesidad un tanto agridulce. Obtener una victoria sobre Andrade (26-13 MMA, 11-7 UFC) es importante para alcanzar su objetivo de convertirse en campeona, pero también significa que las verdaderas vacaciones tienen que esperar un poco más.

Para su última pelea contra Mayra Bueno Silva en febrero, el campamento de lucha significó perderse las festividades de Navidad y Año Nuevo con la familia. La idea era tomarse un tiempo libre después de esa victoria por decisión unánime, pero cuando la UFC la llamó para enfrentar a una ex campeona, llegó el momento de volver al gimnasio para trabajar en los días buenos y no tan buenos.

“Cada vez que haces un campamento, llegan esos días en los que estás exhausta. Así que espero esos días. Dicho esto, me aseguré de descansar. Después de mi última pelea, realmente descansé un poco.

“Ya he vuelto al gimnasio, pero lo estoy disfrutando. Todavía puedo descansar la mente. Me divierto practicando artes marciales. Así que sigue siendo un descanso, pero un descanso para desarrollar habilidades. Dicho esto, después de esta pelea, me tomaré unas verdaderas vacaciones”.