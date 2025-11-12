Jasper Troy es el nuevo Campeón Speed, venció al Grande Americano

El Campeonato WWE Speed cambió de manos tras una intensa batalla entre El Grande Americano y Jasper Troy, en un combate rápido pero intenso, que dejó en claro como se maneja este título.

Acompañado por Bravo y Rayo Americano, el enmascarado trató de imponer su velocidad y técnica, pero el poderío físico de Troy terminó marcando la diferencia.

Desde el inicio, Jasper mostró su agresividad con una serie de golpes en el esquinero y una potente desnucadora. El Grande Americano respondió con ataques aéreos y precisos, incluyendo con varias patadas que por momentos parecieron inclinar la balanza. Sin embargo, la fortaleza de Troy lo mantuvo en pie, obligando al campeón a recurrir a recursos más desesperados.

JASPER TROY DEFEATS EL GRANDE AMERICANO FOR THE WWE SPEED CHAMPIONSHIP!!!#WWENXT pic.twitter.com/S6lQSTdWFf — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) November 12, 2025

► Momentos claves

La intervención de Bravo y Rayo terminó jugándole en contra del Americano al ser expulsados del ringside por el árbitro.

El desenlace llegó cuando El Grande Americano intentó usar una placa metálica oculta en su máscara. El réferi detectó la irregularidad y se distrajo al intentar retirársela, lo que permitió que Jasper Troy aprovechara la confusión para conectar una plancha seguido de un devastador Black Hole Slam. La cuenta de tres fue inevitable y el público presenció el cambio de campeonato.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Jasper Troy se consagra como el nuevo rostro del Campeonato WWE Speed, iniciando una era que promete combates llenos de fuerza y contundencia. El Grande Americano, por su parte, podría buscar revancha inmediata tras la polémica decisión del réferi, marcando el inicio de una rivalidad que sin duda continuará en los próximos eventos.