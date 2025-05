Jasper Troy y Tyra Mae Steele han sido nombrados ganadores de la primera temporada de WWE LFG (Legends & Future Greats) y tendrán contratos con NXT.

► Jasper Troy y Tyra Mae Steele ganan WWE LFG

Una vez hecha oficial la noticia, Sid Pullar III de The Takedown de Sports Illustrated hizo pública su entrevista con ambos. Esto dijeron sobre su victoria:

TMS: «Estoy tan emocionado. Ha sido algo que he esperado durante mucho tiempo. Te juro que solo he estado esperando mi momento para brillar. Me siento eufórico. Me siento tan, tan bendecido». JT: «Estoy emocionado de no haber bajado el ritmo después de ganar. Si acaso, estaba esperando con tantas ganas el final del show, y estaba tan concentrado en ganar y ganar y ganar, que de pronto tuve un momento en el que pensé: esto no es el final, y no sé por qué se siente como si lo fuera. Esto no es una película que termina y se va a negro. Esto es solo el comienzo… ganamos el show y estaba emocionado, y por un tiempo, estuve montando esa ola, pero luego tuve que volver a tierra firme y preguntarme: ¿es esta la única vez que quieres estar en la cima?«.

También, Troy comentó acerca de su promo contra CM Punk (echándole en cara su salida de WWE en 2014, la cual le hizo sentirse abandonado) cuando el «Best in the World» visitió el programa:

«Sabía lo que era y quería ser el primero. Él dijo: ‘¿Quién quiere ir primero?’ Me levanté, fui al frente del salón, hice una promo y después de eso, todos dijeron: ‘Ok. Ahora sé quién es.’ Como diciendo: a ver si pueden seguir eso. Y luego simplemente me senté y pensé: ‘Esto es lo que hago’. Cuando hice esa promo, había mucha pasión, mucha intensidad y mucho de ese sentimiento de: necesito demostrarle a la gente que no soy solo una fuerza intimidante. No soy solo el tipo grande en el ring, y esto no es la lucha libre de los 2000 donde el gigante es callado y reservado. Esa era ya no existe. Tenemos que electrificar a la audiencia de todas las formas posibles. Creo que mirar a CM Punk a la cara fue uno de esos momentos en los que pensé: ¿ya me gané esto? ¿Ya me gané el derecho de estar aquí y hacerle una promo a CM Punk como si él y yo fuéramos a estelarizar SummerSlam? Y simplemente lo tomé, hermano. Lo tomé. Vi el momento y lo tomé. Esto es algo que he estado esperando. He estado esperando el momento de tener ese micrófono en las manos y expresarme.»