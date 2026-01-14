Jasper Troy retiene el Campeonato WWE Speed ante Tavion Heights

El Campeonato WWE Speed estuvo en juego en un combate marcado por la urgencia del reloj y la intensidad constante. Pues Jasper Troy pese a tener fuerza, podría tener problemas ante la velocidad de Tavion Heights.

Tavion Heights salió decidido a sorprender a Jasper Troy desde el primer segundo, buscando una victoria rápida que le permitiera arrebatarle el título.

Sin embargo, la experiencia y el poder del campeón pronto se hicieron notar, tomando el control del encuentro y obligando a su rival a resistir bajo presión durante gran parte del tiempo reglamentario.

Jasper Troy respondió con un Big Boot que lo sacó del ring y, al regresar, mantuvo a Heights arrinconado, castigándolo con su fortaleza y evitando que pudiera desarrollar su ofensiva.

Con menos de dos minutos restantes, Tavion Heights logró reaccionar. Un Belly to Belly le dio una cuenta de dos que encendió al público, demostrando que aún tenía posibilidades.

► Momentos claves

Sin embargo, cuando parecía que Jasper iba a embestirlo para sentenciar el combate, Heights lo sorprendió con una contralona giratoria justo cuando quedaba un minuto en el cronómetro, sellando una victoria agónica.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, la situación dio un giro inesperado con la aparición de Lexis King, quien atacó a Tavion Heights y lo remató con The Coronation.

Mientras que Jasper Troy tendrá que esperar a ver quién es su nuevo retador, el cual buscará un título que parece no querer soltar.