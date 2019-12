Es muy poco probable que Jason Jordan pueda retomar en un futuro su carrera como luchador. De hecho, a principos de año publicamos un informe adelantando que la misma podría haber terminado. Y desde entonces no ha habido más novedades. Obviamente, él no se habrá rendido, continuará trabajando para recuperarse y seguir siendo una Superestrella WWE. Pero no podemos decir que su situación cambió en estos meses. Por otro lado, sí hemos sabido que se encuentra trabajando como productor en la empresa y que lo está haciendo realmente bien.

Sin duda ha sido un golpe enormemente duro para él tener que abandonar su pasión por una lesión, sin haber podido casi ni empezar a demostrar lo mucho que vale. Recordemos que todo ocurrió cuando estaba siendo impulsado junto a Seth Rollins, a punto de vivir una aventura en solitario como rudo contra el sabueso de la justicia. Pero eso no quiere decir que no esté disfrutando de otras cosas en su vida. Continúa formando parte del Imperio McMahon, disfrutando de la lucha libre hasta dónde se le permite y ahora sabemos que agrandando su familia.

Jordan acaba de hacer esta publicación en Twitter, confirmando que ha recibido una gran noticia estas Navidades:

Muchos de sus compañeros en WWE no han podido evitar felicitarlo, como vemos a continuación:

Since I’ve known @JasonJordanJJ I’ve been a miserable human. I always hated I couldn’t be around him no matter how hard I tried. Congratulations, the world’s going to have something else on their hands when your child is born. 🙏 🎊 https://t.co/SDwaD6rfBo

— Viktor (@ViktorRiseWWE) December 21, 2019