Este 20 de noviembre, nos despertamos con la triste noticia de que el actor Jason David Frank, quien fuera conocido por su papel de Tomy Oliver en los Power Ranger, falleció a la edad de 49 años de edad.

Según reportó TMZ se habría tratado de un suicidio, pues quien le diera vida al Ranger Verde, estaba pasando por una fuerte depresión después de su divorcio.

Sin duda, es una enorme pérdida para la cultura Geek y el mundo del entretenimiento.

Aunque no era muy grande, Jason Frank sí tenía una relación con la lucha libre, pues era aficionado a este deporte, incluso en varios momentos presumió fotos con varios luchadores con los que se encontraba en convenciones de cómics.

Incluso era amigo de algunos gladiadores como Johnny Gargano y Matt Cardona. Incluso, pensó en ingresar a la lucha libre, ya que tenía cierta experiencia amateur en MMA.

Jason participó en 2019 en un evento de la empresa Laredo Wrestling Alliance (LWA), donde en era invitado especial y terminó a golpes con el luchador Brysi Scott. Además, se anunció que haría su debut en la empresa; sin embargo, la pandemia de Covid-19 frenó los planes.

The main event of LWA's "Let's Say Goodbye" erupts into mayhem as @MrStudtacularBS turns his attention away from @Ricky_Swayze and towards @jdfffn!!https://t.co/tGKox2ct4w pic.twitter.com/0XpZPz8h4P

— Laredo Wrestling Alliance (@lwa_wrestlingtx) December 30, 2018