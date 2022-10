Jared Gordon está tomando un enfoque refrescante de cara a su pelea con Paddy Pimblett. Gordon se enfrenta a Pimblett en UFC 282 el 10 de diciembre en T-Mobile Arena en Las Vegas. Pimblett se ha convertido en una de las estrellas más grandes de la lista, y Gordon espera poder sacar provecho de eso, pero no insultándolo.

En cambio, Gordon espera crear conciencia sobre la salud mental, especialmente después de ver a Pimblett usar su plataforma para instar a los hombres a hablar al respecto. Después de someter a Jordan Leavitt en julio, Pimblett habló sobre la pérdida de su amigo por suicidio, algo con lo que Gordon puede identificarse.

“Predica por la salud mental; Predico por la salud mental. Creo que juntos podríamos crear conciencia sobre la salud mental. Recientemente perdió a su amigo por suicidio. Perdí a mi mejor amigo, que era un luchador profesional, también por suicidio hace poco más de un año. Literalmente mi mejor amigo. Y compartimos cosas comunes en nuestras vidas, y creo que juntos podríamos hacer algo para crear conciencia en lugar de solo pelear. Pero mientras tanto, podemos entretener a los fanáticos, dar una buena pelea, ganar algo de dinero, mejorarnos a nosotros mismos y ayudar a otras personas”.

Pero Gordon no tiene nada malo que decir sobre Pimblett. Admite que le gusta y espera una pelea entretenida.

“Es peligroso y tiene ciertas habilidades que representan un peligro. Él va a por ello. No tiene miedo de pelear. Tiene buen agarre. Tiene buenos derribos, es poco ortodoxo y es un personaje. Me gusta el. No es nada malicioso de mi parte, y creo que es una gran pelea para mí estilísticamente”.