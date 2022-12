Jared Cannonier cree que sería una mala señal para él si Sean Strickland comienza a hablar basura durante el combate estelar de UFC Fight Night 216 del sábado.

Cannonier (15-6 MMA, 8-6 UFC) se enfrenta a Strickland (25-4 MMA, 12-4 UFC) en la pelea estelar de peso medio del sábado en el UFC Apex. El cartel se emite en ESPN+.

Es una pelea importante para ambos contendientes, que buscan recuperarse de derrotas de alto perfil en sus salidas más recientes. Aunque el juego físico determinará el combate, Cannonier también sabe que hay un componente mental. Strickland es bien conocido por su forma de hablar dentro de la jaula, y en múltiples ocasiones ha conseguido poner nervioso a su rival.

«Si él está haciendo eso, entonces yo no estoy haciendo mi trabajo lo suficientemente bien», dijo Cannonier a MMA Junkie y otros periodistas en UFC Fight Night 216 día de los medios el miércoles. «No lo estoy presionando para que se concentre más en la pelea en lugar de hablar estupideces y sacarme de mi elemento. Creo que tendrá las manos un poco ocupadas para estar hablando basura, y si está hablando basura, bien por él».

En cuanto al estilo de combate, Cannonier dijo que está dispuesto a pelear con Strickland donde quiera. Espera una pelea de pie, y si se mantiene en pie, espera que su poder sea una ventaja decisiva.

«Lo estoy esperando – sé que quiere ponerse en mi cara», dijo Strickland. «Dice que quiere ir al centro del octágono, pararse allí y batirse a duelo. Espero que sea el Sean Strickland de siempre. Que intente presionarme, que intente derribarme, que me clave su jab en la cara, que me lance un par de patadas, que tal vez me lance su mano derecha. Eso es lo que espero que intente hacer. Tenemos respuestas para esos intentos. Si no quiere hacer nada de eso, estoy listo para dirigir el baile».