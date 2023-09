Jared Cannonier pide revancha con Sean Strickland

Jared Cannonier ha criticado al campeón de peso mediano de UFC, Sean Strickland. Desde que perdió ante el entonces campeón Israel Adesanya en UFC 276, Cannonier se ha recuperado con victorias consecutivas, una de ellas por decisión dividida contra Strickland.

Cannonier (17-6 MMA, 10-6 UFC) superó a Strickland en una batalla de cinco asaltos en diciembre pasado, una pelea que Strickland pensó que había ganado.

Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) logró dos victorias consecutivas sobre Nassourdine Imavov y Abus Magomedov, antes de recibir la llamada con poca antelación para desafiar a Adesanya por el título. Strickland sorprendió a las masas al destronar a Adesanya en UFC 293 , y ahora Cannonier quiere su oportunidad por el título .

“Si eres un verdadero fanático del combate cuerpo a cuerpo como yo y no te gustan los actores y su teatralidad, entonces sabes que esta es la pelea que debes hacer. Vencí al campeón y obtuve dos controles para demostrarlo. Tampoco me estaba acompañando gritándome en la cara. Nadie me hace eso. El único otro MW que lo venció ha ascendido. Luchó contra él de manera diferente a como luchó conmigo también. Además de eso, él mismo dijo que ‘luchó como un idiota’, así que esta es tu oportunidad de canjear tu tarjeta de hombre @strickland_mma_, hagamos el baile de hombres, hermano. PD: Estaba muy drogado con ese cartel».

Cannonier intervino como respaldo para Strickland vs. Adesanya, pero al final no tuvo que pelear. El director ejecutivo de UFC, Dana White, dijo que lo siguiente podría ser una revancha entre Strickland y Adesanya, pero reconoció que hay otras opciones.