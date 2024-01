Jared Cannonier ofrece actualización para su regreso de cirugía del MCL

Jared Cannonier está en camino de recuperarse de una cirugía de rodilla y está considerando regresar a la acción.

Cannonier (17-6 MMA, 10-6 UFC) se rompió el ligamento colateral colateral derecho en octubre, justo después de recibir una llamada telefónica para enfrentar a Khamzat Chimaev en UFC 294. Los médicos también se ocuparon del daño en el menisco y el ex retador al título Ha estado haciendo todo lo posible para mantenerse en forma durante la fisioterapia para prepararse para regresar al octágono.

«Vi a mi cirujano, él dijo que podría darme el alta a finales de marzo. Entonces, dentro de un par de meses, un mes y medio, debería poder volver a competir. En las próximas semanas, tal vez en el próximo mes, realmente volveré a mi lucha. Eso es lo único que realmente no he estado haciendo es luchar mucho.

“He continuado con mi fuerza y ​​acondicionamiento y trabajando mis golpes y cosas así. Todavía me siento fuerte, me siento más fuerte que nunca. He hecho muchas mejoras desde mi última pelea, e incluso desde la lesión he hecho más mejoras. La lesión ocurrió y siento que cuando regresé, soy un mejor peleador porque he estado estudiando y sigo pensando en esto”.

La lesión sufrida en el entrenamiento significó que Cannonier tendría que perder una gran oportunidad de recuperar su nombre en el panorama del título y tener otra oportunidad de conseguir el oro. No sólo desperdició su oportunidad de pelear contra Chimaev con poca antelación, sino que también canceló una amonestación contra Roman Dolidze en diciembre.

La primera oportunidad por el título de UFC de “The Killa Gorilla” fue contra el entonces campeón Israel Adesanya en UFC 276, pero terminó en el lado equivocado de una decisión unánime. Cannonier se recuperó muy bien y derrotó al ahora ex campeón Sean Strickland por decisión dividida, seguido de una victoria por decisión unánime sobre Marvin Vettori.

Chimaev terminó enfrentándose al ex campeón de peso welter Kamaru Usman en UFC 294 y ganó por decisión mayoritaria. Él cree que la victoria fue suficiente para ganar una oportunidad por el título, y actualmente está esperando ver quién planea la promoción para que Dricus Du Plessis pelee por su primera defensa del título.

Considerando cuánto ha cambiado en la división desde su última pelea en junio, Cannonier no está muy seguro de lo que le deparará el futuro cuando esté listo para regresar, pero está ansioso por descubrirlo.

“A pesar de lo desafortunado que fue, no estaba demasiado fuera de forma al respecto. Estas cosas pasan. Estoy feliz por el lugar en el que estoy y el ambiente en el que estoy, así que estoy a punto de recuperarme e incluso volver más fuerte.

“Es una pena que la oportunidad se haya ido así, pero las cosas suceden por una razón. Estoy esperando que todo esto se desarrolle. Cuando regrese, las razones quedarán claras con seguridad”.