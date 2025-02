Jared Cannonier feliz de haber comenzado el año con victoria

Jared Cannonier está en un buen momento, aunque también es incierto. En UFC Fight Night 251 , Cannonier (18-8 MMA, 11-8 UFC) acabó con Gregory Rodrigues (16-6 MMA, 7-3 UFC) con golpes en el cuarto round para romper una racha de dos derrotas. La secuencia final coronó una remontada improbable después de un primer round complicado.

La victoria significó la conclusión oficial de un período difícil a nivel profesional y personal, admitió Cannonier durante una conferencia de prensa posterior a la pelea.

“ Me siento muy bien, hombre. 2024 fue un año de derrotas, no solo en el octágono, sino también en mi vida personal. 2024, estoy muy feliz de haberlo dejado atrás. Estoy muy feliz de que 2025 esté comenzando con buen pie. El campamento fue genial. Aprendí mucho durante todo el campamento. Todo el proceso de la semana de la pelea fue increíble”.

Cannonier, de 40 años, parecía estar en paz después de la victoria en el UFC Apex. Sin embargo, en cuanto al próximo paso inmediato, Cannonier no está seguro. Quiere pelear por encima de él, pero el hecho de que haya sido un contendiente durante tanto tiempo limita sus opciones.

“Si tuvieras que mirar las clasificaciones, me gustaría un oponente clasificado con seguridad. Creo que seguro que voy a conseguir un oponente clasificado después de esa victoria. Me gustaría pelear con un ranking más alto que el mío. Desafortunadamente, todas las personas con un ranking más alto que el mío están en línea para una oportunidad por el título o en camino a una oportunidad por el título, o simplemente me ganaron. Pero no voy a descartar nada. Si dicen, ‘Oye, Jared, necesitamos que pelees con Dricus por el cinturón’, les digo, ‘Claro que sí. Estoy listo’”.