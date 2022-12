Para Jared Cannonier, UFC Fight Night 216 supone la oportunidad de recuperarse de la derrota más sonada de su carrera. Después de trabajar durante años para llegar a una oportunidad por el título, ofreció una actuación plana al desafiar al entonces campeón Israel Adesanya por el título en UFC 276 en julio.

No pudo conseguir ninguna ofensiva efectiva en una derrota por decisión unánime contra Adesanya, pero Cannonier dijo que aprendió algunas lecciones críticas que aprovechará en esta pelea.

«Naturalmente, decepción después de la pelea. Me gustaría decir que se hace más fácil, pero no es así», dijo Strickland. «Volví al vestuario y derramé algunas lágrimas, recibí las condolencias de familiares y amigos y todo eso. Pero de camino a casa, ya lo había superado. Estaba listo para seguir adelante y mejorar, aprender de la experiencia. Todavía apesta. El escozor sigue ahí. Pero no me centro en lo negativo. Me centro en lo positivo«.

Desde que Cannonier perdió ante Adesanya, se ha producido un cambio de guardia en las 185 libras. Alex Pereira es el nuevo campeón, lo que significa un reinicio para los demás contendientes. Una revancha entre Pereira y Adesanya es probable en el horizonte, sin embargo, y si el cinturón se mantiene, cambiará la trayectoria de Cannonier con una victoria.

«Supongo que sí», dijo Cannonier. «Yo, Robert Whittaker está ahí arriba. Estoy seguro de que la revancha entre Israel y Alex también está ahí arriba. Yo estoy ahí. Así que una buena paliza a la vieja usanza el sábado me pondrá justo ahí en la mezcla».