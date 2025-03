En la anterior novedad del caso de Janel Grant contra WWE, Vince McMahon y John Laurinaitis, conocíamos cómo la demandante respondía a los intentos de bloquear su demanda enmendada, argumentando que su caso debe ser escuchado en su totalidad. Ahora, tenemos nuevas gracias de nuevo, valga la redundancia, a nuestro compañero Brandon Thurston de POST Wrestling. Los abogados de Grant han solicitado que el caso avance a la fase de descubrimiento, donde ambas partes deben entregar documentos y pruebas.

Los abogados de Janel Grant solicitan a la corte iniciar la fase de descubrimiento en la demanda contra WWE, Vince McMahon y John Laurinaitis

En el último desarrollo de la demanda presentada por la ex empleada de WWE Janel Grant, su equipo legal ha solicitado a la corte que permita que el caso avance a la fase de descubrimiento, en la cual ambas partes deben entregar documentos y otras pruebas relevantes.

Sin embargo, los acusados, WWE, Vince McMahon y John Laurinaitis, se oponen argumentando que es prematuro. Continúan insistiendo en que el caso debería enviarse a arbitraje privado en lugar de llevarse a cabo en un tribunal público, citando la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo de confidencialidad que es central en esta demanda.

Será la jueza del caso, Sarah F. Russell, quien decida si la fase de descubrimiento puede comenzar antes de tomar una determinación sobre la solicitud de los acusados de trasladar el caso a arbitraje.

Los abogados de Grant presentaron un informe ante la corte el viernes en el que detallan el tipo de información que buscan obtener y proponen un calendario para el caso. Han proporcionado una lista de documentos a los que desean acceder, incluyendo registros de comunicación de WWE. Grant busca obtener documentos potencialmente relacionados con cualquier persona que haya trabajado en WWE.

Los archivos judiciales establecen que la solicitud de documentos de la demandante «puede incluir a cualquier subsidiaria y/o ejecutivos actuales o anteriores, empleados, contratistas, agentes y/o personal en una situación similar de WWE, TKO y/o Endeavor Group Holdings«.

El informe de Grant especifica que está buscando documentos relacionados con los pagos de McMahon a múltiples mujeres. Además, ha solicitado registros sobre las políticas de WWE en materia de acoso sexual.

Los abogados de Grant también han indicado que desean acceder a registros de viajes de McMahon, Laurinaitis o Brock Lesnar.

En su demanda, Grant alega que fue agredida sexualmente por McMahon y Laurinaitis, y que fue víctima de trata de personas. Como parte de sus acusaciones, sostiene que se ofrecieron encuentros sexuales con ella a Lesnar en el marco de su renegociación contractual con WWE.

Por su parte, los acusados argumentan que comenzar la fase de descubrimiento en este momento sería una pérdida de tiempo y dinero si posteriormente la corte decide enviar el caso a arbitraje. En un correo electrónico incluido como evidencia en la presentación judicial del viernes, un abogado del bufete Paul, Weiss, que representa a WWE, sostiene que las reglas locales del tribunal federal de Connecticut permiten retrasar el descubrimiento hasta que la jueza decida si el caso seguirá en la corte o será trasladado a arbitraje.

En una declaración a POST Wrestling, Kendra Barkoff-Lamy, portavoz de Grant, afirmó:

Se contactó a representantes de Vince McMahon para obtener comentarios. Este informe se actualizará si responden.

Antes de que se tomen decisiones sobre el arbitraje o el descubrimiento, la jueza Russell deberá determinar si la demanda enmendada presentada en enero se convertirá en la demanda oficial que se utilizará en el proceso legal.

Tras su decisión sobre la demanda enmendada, se espera que los acusados vuelvan a presentar sus mociones para obligar al arbitraje.

