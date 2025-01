La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acaba de informar de que Vince McMahon no reveló a la WWE dos acuerdos de conciliación que ejecutó en nombre de la compañía, por lo cual, entre otras cosas, deberá pagar a la misma más de un millón de dólares, suponiendo además ello la violación de la ley. Conoce toda la información, que es extensa, a continuación, como también la respuesta de McMahon.

► La reacción de Janel Grant

En esta ocasión, nos hacemos eco de la reacción de Janel Grant, con quien Vince McMahon continúa su batalla legal federal, a través de su abogada, Ann Callis, acerca de este nuevo descubrimiento del ex mandamás de la WWE, en un comunicado que enviaron a nuestros compañeros de Ringside News.

«Durante su tiempo liderando WWE, Vince McMahon actuó como si las reglas no se aplicaran a él, y ahora tenemos la confirmación de que rompió repetidamente la ley para encubrir su comportamiento aterrador, incluido el tráfico humano«, declara Callis. Además, destaca la gravedad de las acusaciones, diciendo: «Las acusaciones de la SEC demuestran que el NDA que Vince McMahon coaccionó a la Sra. Grant para firmar viola la ley, por lo que su caso debe ser escuchado en los tribunales. Mientras los fiscales del Distrito Sur de Nueva York continúan con su investigación criminal, esperamos presentar nuevas pruebas en nuestro caso civil sobre la explotación sexual que la Sra. Grant sufrió en WWE por parte de Vince McMahon y John Laurinaitis.»

Un NDA (por sus siglas en inglés, Non-Disclosure Agreement) es un acuerdo de confidencialidad. Es un contrato legal que obliga a las partes involucradas a no divulgar información confidencial o sensible que se comparte durante una relación profesional o personal. En muchos casos, se utiliza para proteger secretos comerciales, detalles de negocios, o en situaciones donde se discuten temas privados que no deben hacerse públicos.