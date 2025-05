Si días atrás Janel Grant había ganado una batalla a WWE y Vince McMahon. En esta ocasión, la ex empleada la gana al Dr. Carlon Colker y Peak Wellness. Grant alega que McMahon la envió al médico y a su clínica mientras abusaba de ella, y que recibió tratamientos no identificados. El fallo no determina culpabilidad, pero autoriza a Grant a investigar posibles demandas civiles. Una jueza de Connecticut rechazó la moción de Colker para desestimar la petición de Grant, permitiéndole así obtener pruebas. A continuación, conocemos toda la información en detalle gracias a nuestro compañero Brandon Thurston de POST Wrestling.

A judge denied Dr. Carlon Colker’s motion to dismiss Janel Grant’s bill of discovery today. This opens the door for Grant to obtain evidence from Colker and his clinic which could support her federal case against WWE & Vince McMahon or new claims by Grant against the doctor. pic.twitter.com/DZA5TajXfN

— Brandon Thurston (@BrandonThurston) May 13, 2025