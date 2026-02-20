Janel Grant revela que intentó suicidarse por caso Vince McMahon

De manera totalmente inesperada, Janel Grant, la mujer que tuvo una relación con Vince McMahon de 2019 a 2021, y quien lo acusa de supuestamente haberla abusado sexualmente, y de haberla hecho víctima de una trata de personas que habría involucrado a trabajadores de WWE como John Laurinaitis y Brock Lesnar, apareció para hablar públicamente, por primera vez, de su caso.

► Janel Grant rompe el silencio del escándalo con Vince McMahon y WWE : Su crudo relato sobre supuesta trata de personas que habría sufrido

Lo hizo en una reciente rueda de prensa organizada por la Connecticut Alliance To End Sexual Violence, una organización cuyo objetivo es el ayudar a víctimas de casos de abuso y acoso sexual con sede en East Hartford, Connecticut.

En esta aparición ante los medios, Janel Grant tomó la palabra durante 15 minutos y reveló detalles interesantes acerca de cómo el hecho de que The Wall Street Journal destapara sus amoríos con McMahon, y que tenía un acuerdo de confidencialidad para no hablar del tema, esto en un artículo periodístico publicado en 2022, la hicieron pensar en quitarse la vida. Este es el video y la transcripción completa al español latino de sus palabras:

“Estaba escribiendo esto de camino en el auto. Vaya. Estoy un poco desconcertada. Realmente no debería estar aquí. Por una serie de milagros que no puedo explicar, hoy estoy viva. El 15 de junio de 2022, mi vida fue reescrita en la historia de alguien más y fui expuesta globalmente en el Wall Street Journal. Recibí una llamada que no esperaba. El día de una reunión muy importante de un nuevo trabajo que tenía, y fue frente a mis nuevos jefes, y fue frente a un edificio de gran altura lleno de residentes cuyas casas se me había confiado proteger.

«Así que imagínenme recibiendo una llamada telefónica que no esperaba diciendo que en cualquier minuto The Wall Street Journal publicaría una historia sobre mí, Vince McMahon y un acuerdo de confidencialidad (NDA).

«Me dijeron que, si alguien me preguntaba sobre esto, no puedo hacer ningún comentario. No puedo reconocerlo. No puedo decir que no estoy bien. Y si alguien se me acerca, no puedo reconocer años de vida ante personas que me vieron vivirla. Y fue como si alguien le prendiera fuego a mi casa, intencionalmente, conmigo todavía adentro. Así que perdí el conocimiento y terminé en un clóset con un cinturón y un taburete colocado bajo una barra de metal. Y gracias a Dios alguien me vio y lo detuvo.

«Pero ese es el desastre de vida y el impacto en la salud mental de este acuerdo de confidencialidad en particular. Oh, Dios mío. Escribí… sigan prestando atención… Voy a alguna parte con esto. Bien, ¿por qué estoy aquí hoy? Las personas y organizaciones que me apoyaron cuando era la persona más solitaria en el planeta Tierra, cuando mi vida fue diezmada en el Wall Street Journal; con ellos, yo no estaría aquí.

«Y una de esas personas es Beth Hamilton. Leí algo que ella escribió y me ayudó. Y cerca de las fiestas, en Acción de Gracias, la contacté para agradecerle. Y así, el acto de solo decir gracias, como un momento de humano a humano, una llamada telefónica, cuando eso lleva a este momento, a que yo esté aquí, se siente como si algo en la historia estuviera a punto de desarrollarse de manera diferente.

«Se siente como si el mundo estuviera señalando que está listo para cambiar, como cuando alguien aparece para hablar de los acuerdos de confidencialidad. La seguridad en el lugar de trabajo depende de la transparencia porque cuando los empleados no pueden hablar, los patrones no se pueden ver.

«Cuando los patrones no se pueden ver, no se pueden detener. Cuando no se pueden detener, el daño se extiende. Cuando un acuerdo de confidencialidad se usa para sellar un comportamiento peligroso, simplemente traslada el daño al siguiente empleado, a la siguiente oficina, a la siguiente víctima.

«A nadie se le debería exigir que intercambie silencio por rendición de cuentas, y ningún lugar de trabajo debería poder volverse más seguro para una institución que para las personas dentro de ella.

«Así que, por años, he visto mi vida transcurrir fuera de una ventana, y hablo en serio cuando les digo que salí a la calle 10 veces el año pasado. Ese es el nivel de amenaza. Ese es el nivel de sentirse insegura. Ese es el nivel de poder del que estoy en el otro lado con este acuerdo de confidencialidad. Les prometo, he visto algo de lo peor de la humanidad y he visto algunos de los mejores colores en las personas, y por eso también estoy aquí. Podría estar yéndome de aquí de la misma manera que llegué, que es luchando profundamente, devastada financieramente, sin familia, aislada.

«Pero ahora mismo estoy en un vestido. Sonriendo y estoy de pie frente a ustedes, personas buenas que están dispuestas a tomarse unos minutos de su vida y escuchar. Y se los agradezco porque estoy a punto de llevarlos por un pequeño viaje aquí.

«Bien. Mencioné el control coercitivo en mi declaración originalmente. Quiero ofrecer eso como algo para ayudarlos de inmediato. Es una herramienta que alguien me dio, dos palabras: control coercitivo. Sucede en incrementos. Cambió mi vida, me dio poder. De repente tuve palabras para relaciones incomprensibles.

«Tenía sentido por qué las preguntas de repente no eran, como que no dolían, eran simplemente algo que no iba a responder. Um, porque entendí las relaciones de persona a persona, de persona a lugar de trabajo y de persona al mundo; en serio, enciendan CNN y solo usen una táctica de control coercitivo y, ya saben, señálenla. Así que con este acuerdo de confidencialidad, como dije, hay mucha gente viviendo y trabajando con miedo.

«Estamos en Connecticut. Este rompió la rueda del hámster; para lo que sea que hagan en el futuro, las decisiones que tomen, dejen que este sea su cuento preventivo número uno de lo que no quieren bajo un acuerdo de confidencialidad .

«Hay, solo como ejemplo, cinco, las llamaremos intersecciones, carriles de tráfico asociados con este acuerdo de confidencialidad. Tienen una investigación criminal federal por parte del Departamento de Justicia (DOJ); tienen una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) con sanciones penales; tienen una demanda derivada de accionistas con un juicio programado para junio.

«Tienen una decisión del Segundo Circuito sobre la excepción de crimen-fraude que resultó en una pérdida del privilegio abogado-cliente. Y mi demanda civil, Dios mío, eso es un gran choque múltiple.

«Así que este acuerdo de confidencialidad era una herramienta que Vince McMahon podía usar para justificar cualquier cosa mientras yo permanecía en un sistema de explotación y, de hecho, en una posición para que cualquiera me explotara. Así que en junio de 2022, las acciones y reacciones nos dijeron mucho sobre quiénes son las personas, cómo es un ambiente y si estamos seguros.

«La empresa se comunicó y solicitó que yo hiciera una declaración conjunta de que esta era una relación consensuada y que querían saber esto en la medida en que yo necesitara o quisiera algo, es decir, más dinero sobre la mesa. Me negué. Y luego, en la segunda historia del Wall Street Journal, Andrew Li, el portavoz de la empresa, lo dijo por mí: que fue consensuado.

«Así que alguien, un grupo tal vez a mis espaldas, sin mi conocimiento, sin mi opinión, tomó esa decisión por mí: ‘Es consensuado’. Nosotros lo decimos, y presionaron esa decisión sobre mí a través del portavoz de la empresa WWE en el Wall Street Journal. Así que dejar fuera a una de las partes de la experiencia en una decisión como esa no es consentimiento.

«La empresa anunció públicamente una investigación y se me dio permiso para participar en ella. Eso no iba a ser considerado un incumplimiento. Ellos percibieron que yo de alguna manera ya había incumplido. Quiero decir, ese habría sido el momento de decírmelo.

«Aquí está la parte que realmente he estado esperando decir: ese verano, gasté cifras de seis dígitos para participar en esto. En su investigación, en nuevos anticipos legales y en atención médica que salvó mi vida.

«Preservé mi evidencia. Creía que de alguna manera sería entrevistada para esta investigación y recuperaría mi vida y entendería qué pasó. Luego los federales se comunicaron antes de hablar conmigo. Yo estaba incorporando a un equipo legal nuevo.

«Así que mientras estábamos en crisis y logrando que todos se incorporaran, les dimos mi evidencia y dijimos: revisen esto con anticipación. Basándose en esa revisión objetiva de evidencia sólida, comunicaciones con personas de toda la empresa y de ese liderazgo de entonces y de ahora, los federales nos informaron que esto era ahora una investigación encubierta sobre trata de personas y la conducta criminal de WWE, Vince McMahon y este acuerdo de confidencialidad.

«Estos son asuntos tanto de seguridad pública como de interés público. Y si quieren saber por qué este caso, mi demanda civil federal, no es un caso de derecho laboral, es porque los federales solicitaron que no dijera nada, que esto fuera encubierto, para que ellos pudieran hacer el trabajo que necesitaban hacer para investigar la trata de personas y la conducta criminal.

«Así que mientras me preparaba para participar con el Departamento de Justicia y la SEC y la investigación independiente de la empresa, um, la de la empresa se cerró sin hablar conmigo. Y, um, no podía compartir eso con nadie. Estoy bajo un acuerdo de confidencialidad, así que voy a pasar rápido como patinadora olímpica por el 2023 porque les prometo que esto se sigue acumulando.

«Hay personas viviendo y trabajando con miedo aquí. Y hay una sede en Stamford, Connecticut, ahora mismo que está llena de personas intimidadas por las que me preocupo mucho.

«Tres años y cinco bufetes de abogados no pueden obtener respuestas sobre quién, qué, cuándo, dónde o por qué incumplí. Si alguien lo percibió, no lo han compartido.

«Y sentí que me estaban castigando incluso por trabajar con los federales. En marzo de 2023, recibí dos cosas de la SEC. Recibí una citación y recibí el estatus de informante (whistleblower) tres días después.

«Bueno, un par de días después, perdónenme, Vince McMahon y Ari Emanuel aparecieron de repente en CNBC para anunciar un acuerdo de Endeavor y WWE, así que considérenme la persona más sorprendida del planeta Tierra.

«Um, luego el FBI comenzó a enviarme comunicaciones de que había sido identificada como una víctima potencial. Recibí esas cartas durante dos años y medio, luego en julio, porque puede ponerse mejor todo esto, um, se entregaron una orden de registro y una citación del gran jurado con mi nombre en ella y palabras como trata (trafficking). Luego algo más grande, se entregaron dos citaciones más del gran jurado a Jerry McDivitt y K&L Gates basadas en un fallo. Parece que mi nombre también está en esas.

«Así que luego en septiembre de 2023, la empresa pagó por mi participación en la investigación federal. Yo había perdido cifras de seis dígitos; esto fue mucho más. Así que si alguien finge que esto no es serio, gastaron una cantidad de dinero seria en ello.

«Así que no sé cuántas señales de alerta más necesiten. Pero entrando al 2024, cuando presenté mi demanda civil federal en el último segundo concebible, porque realmente no quería hacer esto.

«Sabía a lo que estaría a punto de lanzar mi vida, pero había sido arrastrada por este acuerdo de confidencialidad a una investigación federal, la SEC, todas las consecuencias, todas las cosas que han pasado que han hecho mi vida tan pequeña e aislada, yo no empecé eso. Es como si me hubiera encontrado.

«Me puse en los zapatos de todos los que conocía, todos con los que trabajé, cualquiera que perdió un trabajo, ha sido intimidado, que contó algo, no obtuvo respuestas. Puse mi nombre y mi rostro en ello, y por cierto, mi rostro, esa es mi foto de trabajo porque ese es el público al que necesitaba llegar para decirles que sea lo que sea que les hayan dicho antes, aquí estoy.

«Así que no pude haber vivido esta verdad de manera más grande que con ese salto al vacío hacia el mundo y en 2024, las acciones y reacciones continúan diciéndonos quiénes son las personas, cómo es un ambiente y si es seguro. Perdón. Um, los animo a preguntarse, ¿cómo debería responder una persona razonable y una organización razonable a mi demanda cuando refleja una investigación federal y criminal?

«Dos ejemplos, y tengan en cuenta que estos son líderes corporativos que me conocían por nombre, por rostro, por ubicación de oficina, um, por correos electrónicos, por mensajes de texto, por conversación casual.

«Primero, durante esta investigación federal, una carta de amor fue supuestamente encontrada en una computadora portátil corporativa y publicada en el New York Post. El artículo también reescribió mi vida de nuevo.

«Um, esto fue una humillación pública y una intimidación de una persona que recibe cartas del FBI que dicen víctima. Y también es intimidación de testigos. Desalentando a otros de hablar, dirigirse a, o incluso asociarse conmigo por miedo a su propio bienestar y al de sus familias.

«Y en el verano de 2024, los reporteros y espectadores notaron que había paralelismos entre una historia que se desarrolló durante varios meses en televisión y mi situación.

«Entonces, ¿parece que trabajamos en un ambiente seguro cuando el punto de destino, si resultas herido, es el uso armado de tu experiencia en televisión en vivo todos los lunes por la noche durante meses? Por sus acciones y por sus reacciones, esto es mucho más sobre el liderazgo actual de lo que dice sobre mí.

«Entonces, ¿cómo hacemos el cambio en el mundo? Al presentarnos en él, especialmente cuando es una conversación difícil para la junta de TKO. Si no conocían esta parte de su historia de origen, ahora la conocen.

«Espero que tengan conversaciones con nosotros. Espero que tengan conversaciones entre ustedes, y espero que no dependan de viejos instintos con nuevos conocimientos. Todos ustedes tienen algo que decir en cómo resulta mi vida de aquí en adelante, incluyendo qué tan rápido pueda ser capaz de seguir adelante y encontrar ayuda y sanación, y el liderazgo tal vez significa dar un paso hacia lo desconocido, escuchar y discutir cosas, incluso cuando son difíciles, estar dispuestos a dar los primeros pasos como todos lo estamos haciendo ahora aquí hoy.

«Quiero decir, esta es la segunda vez que siquiera he hablado de esto. Habría pensado que ya habría habido una vez más para este momento. Cierto. Pero han sido los federales y ustedes, así que gracias.

«Um, y en conclusión, um, porque hablando de sanación, hay organizaciones como The Alliance que están dispuestas a ayudar a personas como yo, y estoy comprometida a devolver el favor y apoyar a otros como ellos me han apoyado a mí.

«Espero que este tiempo haya ayudado a iluminar, educar y empoderarlos al servicio de la claridad que lleva a conversaciones dignas y productivas que crean soluciones.

«Y cuando las personas adecuadas se encuentran en el momento adecuado por las razones adecuadas, las montañas se pueden mover. Ya estamos dando pasos hacia adelante hoy. Las personas en esta sala, las personas escuchando, y todos estamos trabajando hacia adelante para evolucionar, para crear algo más seguro y terminar con los ciclos que han causado tanto miedo y tanto dolor y tanta pérdida y duelo por demasiado tiempo.

«En una nota positiva, quiero decir gracias por su tiempo. Espero con ansias hablar con ustedes y espero con ansias trabajar con ustedes”.