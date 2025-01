Janel Grant ataca, Vince McMahon responde

Un nuevo ida y vuelta en el caso federal de Janel Grant contra el ex propietario de la WWE Vince McMahon. Hace solo unos días, y las novedades que traemos ahora tienen relación con aquello, descubríamos que McMahon ocultó dos acuerdos a la WWE los cuales han salido a la luz y que le han provocado nuevos y graves problemas, algo que su demandante ha aprovechado.

► Janel Grant ataca

Aprovechando, mejor dicho, pues como consecuencia los abogados de Grant presentaron una moción solicitando una conferencia sobre el estado de la demanda contra McMahon, WWE y John Laurinaitis ante el Distrito de Connecticut de los Estados Unidos señalando que estaban escribiendo «para informar al Tribunal sobre el nuevo status quo y solicitar su orientación sobre la mejor manera de avanzar con este litigio».

«La demandante aún tiene la intención de enmendar su demanda conforme a su derecho. Aunque la demandante estaba preparada para hacerlo el 15 de enero, la reciente Orden de Consentimiento de la SEC y los hallazgos relacionados con el acuerdo de confidencialidad de los demandados con la Sra. Grant requieren tiempo adicional para que su abogado evalúe estos desarrollos e incorpore estos nuevos hechos (aún en desarrollo) en su Demanda Enmendada. La demandante considera que presentar una única y completa Demanda Enmendada, tras una investigación adecuada de estos desarrollos, promoverá la eficiencia y preservará mejor los recursos judiciales. Es evidente que la orientación del Tribunal es necesaria para alcanzar un consenso sobre un calendario que permita avanzar con este litigio. La demandante solicita respetuosamente que el Tribunal programe una conferencia de estado a la mayor brevedad posible y emita una orden aclarando que no se requiere presentar más documentos hasta que el Tribunal indique lo contrario.»

Como nos indican desde Fightful, el tribunal aún no ha respondido.

► Vince McMahon responde

Una moción a la que McMahon responde así a través de su abogada, Jessica Rosenberg:

«La reciente investigación federal no resultó en ninguna acusación penal por parte del SDNY, mientras que el acuerdo con la SEC está relacionado con problemas contables menores en WWE que no tienen nada que ver con este caso. Cualquier afirmación en contrario hecha por el equipo de Janel Grant no es más que otro intento desesperado de relaciones públicas.»