Jandiroba vs. Dern por el título peso paja en UFC 321

Virna Jandiroba y Mackenzie Dern finalmente tendrán su oportunidad de ganar el oro de UFC.

Se enfrentarán por el título vacante de peso paja de UFC en el evento co-principal de UFC 321 el 25 de octubre en Abu Dhabi.

El director ejecutivo de UFC, Dana White, anunció esta pelea por el título, así como la cartelera completa de UFC 321, durante una sesión de Instagram Live el jueves por la noche.

Weili Zhang, ex campeona de peso paja de UFC, dejó vacante su cinturón para desafiar a la actual campeona de peso mosca de UFC, Valentina Shevchenko, en el evento co-principal de UFC 322 el 15 de noviembre.

Jandiroba (22-3) se catapultó a la contienda por el título con cinco victorias consecutivas, incluida una victoria por decisión unánime sobre Yan Xiaonan en abril pasado en UFC 314.

Dern (15-5) ha ganado dos peleas consecutivas tras una racha de dos derrotas. Derrotó a Amanda Ribas por sumisión (barra de brazo) en su última pelea en la UFC el pasado enero.

Tom Aspinall defiende su título de peso pesado de la UFC en el evento principal de UFC 321 contra Ciryl Gane. Otras peleas en la cartelera principal, según White, serán un combate de peso pesado entre Alexander Volkov y Jailton Almeida, un combate de peso semipesado entre Aleksandar Rakic ​​y Azamat Murzakanov, y un duelo de peso gallo entre Umar Nurmagomedov y Mario Bautista.