Jandiroba: «Es mi momento de desafiar a Zhang por el título»

Virna Jandiroba superó a Yan Xiaonan con su agarre superior para convertirse en la peso paja número 1 del ranking en UFC, y confía en que su próxima pelea será por el cinturón.

La excampeona de Invicta FC lleva una racha de cinco victorias consecutivas tras su participación en UFC 314 el 12 de abril, incluyendo una victoria por sumisión contra Amanda Lemos y decisiones sobre Angela Hill , Marina Rodríguez y Lupita Godínez. La talentosa brasileña no ve otro escenario más que un enfrentamiento con la reina de las 115 libras, Zhang Weili .

“Si no es ahora, sinceramente… No hay nada más que hacer. Creo que [soy la siguiente]. Sin duda. Es la racha de victorias más larga en peso paja, cinco consecutivas, así que no hay nada más. He peleado todas las peleas que me ha pedido la UFC y he sido paciente. La pelea contra Tatiana [Suárez] se cayó y ella fue por el cinturón, y yo fui paciente. Ahora es mi momento. No hay otra opción”.