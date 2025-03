Jan Błachowicz plantea sus posibles próximas peleas

Jan Błachowicz ha experimentado más que su parte justa de altibajos en los últimos cinco años.

Antes de su pelea de regreso contra Carlos Ulberg (11-1 MMA, 7-1 UFC) en UFC Londres el 22 de marzo, Błachowicz, de 42 años de edad, ha estado trazando su camino de regreso al título de UFC, que su ex oponente Magomed Ankalaev ganó el fin de semana pasado en UFC 313.

«¿Qué va a pasar? Voy a tener una oportunidad por el título contra Ankalaev«, dijo Blachowicz esta semana durante una aparición en The Ariel Helwani Show. «Para mí, en primer lugar, me centro sólo en Ulberg. Creo que voy a ganarle. Y si me preguntas qué va a ser lo siguiente, sólo esto: tenemos nuestra historia, asuntos pendientes. Tenemos que terminar. Pero antes de nada, me centro sólo en mi próxima pelea».

Empatar con Magomed Ankalaev y perder después una decisión tan ajustada contra Alex Pereira ha sido claramente frustrante para Blachowicz, sobre todo teniendo en cuenta que ambos rivales llegaron a ser campeones. Blachowicz declaró a Helwani que le encantaría volver a escribir los dos errores antes de retirarse.

«Sí, vencí a Ulberg y luego me enfrenté a Ankalaev por el título», dijo Blachowicz. «Derroto a Ankalaev y revancha contra Pereira. Defiendo el cinturón contra Pereira. Ya sabes, crear en mi cabeza. Sí. ¡Puedo ir a las montañas otra vez!».

A pesar de su prolongado parón, Blachowicz ocupa el tercer puesto en la clasificación de los semipesados, un puesto por debajo de su compatriota europeo Jiri Prochazka. Helwani propuso la posibilidad de que ambos lucharan en Polonia o en la República Checa, país natal de Prochazka, una idea que pareció gustar a Blachowicz.

«Eso es lo que estoy pensando. Sería increíble», respondió a Helwani. «Sí, la pelea más grande de Europa, ya sabes, en este, en nuestro continente. Sí. Ya veremos. Tal vez hagan algún, ya sabes, no sé, algún cinturón de Rey de Europa«.