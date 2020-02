Jan Blachowicz obtendrá oportunidad titular con victoria sobre Anderson

Jan Blachowicz siempre quiso revanchar a Corey Anderson. Los dos se enfrentaron en UFC 191, donde fue Anderson quien usó su lucha para anotarse una victoria por decisión unánime.

Ahora, en el evento principal de UFC Rio Rancho, volverán a pelear donde las apuestas son más altas, ya que se espera que el ganador reciba la próxima oportunidad por el título contra Jon Jones.

Blachowicz sabe que es un peleador completamente diferente a la primera vez que peleó con Anderson. También sabe que su defensa contra derribos ha mejorado mucho, como lo demuestran las peleas de Luke Rockhold y Jacare Souza.

«Estoy mucho mejor ahora que la primera vez que peleé con él. Me pasó un buen rato cuando peleamos por primera vez. He demostrado que soy un mejor peleador y no puedo esperar para demostrarlo. Soy mucho mejor en la lucha y en el piso. Cuando alguien me derriba, sé qué hacer para levantarme. Incluso si Anderson me derriba, volveré a ponerme de pie. Tiene que estar listo para eso».