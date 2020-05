Jan Blachowicz: "Jon Jones no tiene dónde esconderse"

Jan Blachowicz cree que Jon Jones ha estado tratando de evitarlo. Jones es el actual campeón de peso semixompleto de UFC, pero ha expresado interés en pasar al peso completo.

"Bones" se intrigó con un posible cambio en la clase de peso después de ver a Ovince Saint Preux probar suerte contra Ben Rothwell. Esto llevó a algunos intercambios en las redes sociales entre Jones y Francis Ngannou.

Jones terminó revelando que el UFC no le pagaría más por pelear contra Ngannou. Jan Blachowicz recurrió a su cuenta de Twitter para decir que Jones había estado tratando de esconderse de él.

First you try to hide in jail, then you want to change a weightclass.

You are really doing everything you can to avoid your destiny but there is no place to hide Jonny.

Here's Jan 👊#LegendaryPolishPower pic.twitter.com/ey2UjYpJ3W

— Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) May 22, 2020