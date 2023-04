Jan Blachowicz confía en que puede ganar 185 libras

Jan Blachowicz quiere volver a correr con Israel Adesanya, en el peso mediano. Después de que Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC) reclamó su título de peso mediano con un nocaut sobre Alex Pereira en el evento estelar de UFC 287 el sábado pasado, el ex enemigo Blachowicz (29-9-1 MMA, 12-6-1 UFC) llamó a Adesanya.

Blachowicz le dio a Adesanya la primera derrota de su carrera cuando detuvo su intento de convertirse en campeón de dos pesos en 2021 en UFC 259. Desde entonces, Blachowicz ha perdido su título de peso semipesado, pero ahora quiere ir tras el cinturón de 185 libras de Adesanya. Blachowicz nunca ha peleado en las 185 libras, pero asegura que podría llegar al peso.

“La gente necesita creer un poco más en mí. Y si a UFC le gustaría hacer esta pelea, lo haré, no hay problema. Sé cómo hacerlo. Esa será una gran motivación para mí, una gran motivación, ya sabes, para ganarle otra, otra vez. Así que sí, ¿por qué no? Estoy listo para hacer eso”.

“Encuentro una manera de hacerlo. Y luego, por supuesto, cómo hacerlo y estar en muy buena forma en la pelea. Si no lo fuera, no diré eso. Pero, por supuesto, necesito un poco más de tiempo. Me tienen que dar como tres, cuatro meses. Sí, 205 es fácil para mí. Tres semanas así, ya sabes, pero 84 (kgs), sí, tres meses. Con seguridad.”

Con Adesanya ya habiendo vencido a la mayoría de los contendientes mejor clasificados en el peso mediano, Blachowicz no ve la idea de que vuelvan a enfrentar todo eso descabellado.

“Venció a casi todos en esta división, por lo que necesita un nuevo desafío. ¡Así que aquí estoy! Nos conocimos en mi categoría; ahora podemos encontrarnos en su categoría”.