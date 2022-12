Jamie Noble volvió a luchar durante un evento en vivo de WWE

Jamie Noble regresó a la WWE en 2005 y luchó con la empresa hasta 2009, principalmente en la división de peso crucero. Permaneció en la compañía en el rol de productor, aunque sí volvió a las pantallas como parte de J&J Security junto a Joey Mercury, donde luchaba ocasionalmente, aunque su rol principal era el de defender los intereses de Seth Rollins y The Authority. Luego de su historia con Brock Lesnar en donde resultó lesionado, se apartó de las pantallas definitivamente hasta que se anunció recientemente que lucharía por última vez durante un evento en vivo no televisado en Charleston, West Virginia, donde prometió dejarlo todo.

Llegó el 11 de diciembre y el productor Jamie Noble luchó su primer combate en más de siete años esta noche frente a los fanáticos de su ciudad natal en Charleston, West Virginia. Allí, el ex campeón de peso crucero se asoció con Braun Strowman, Ridge Holland y Butch para derrotar a The Usos, Solo Sikoa y Sami Zayn. Noble cubrió al Uce Honorario con un Tiger Driver, en lo que fue el estelar de la velada.

Este fue el primer combate de Noble en la WWE desde que él y Joey Mercury se unieron contra Seth Rollins en el episodio del 8 de junio de 2015 de Monday Night Raw, cuando era parte del equipo de seguridad del ex Campeón Universal, siendo miembros activos de The Authority.

Algunos fanáticos que asistieron al evento en vivo publicaron en sus cuentas de Twitter, varias fotos y videos del regreso al ring de Jamie Noble.

Jamie Noble’s entrance for his last match. pic.twitter.com/I78w46iPMv

Jamie Noble looks like he has more than a few matches left in him. pic.twitter.com/5pvr8fFRGm

— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) December 12, 2022