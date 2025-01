Jamie Hayter volverá a EVE para luchar contra Alex Windsor

Desgraciadamente, los regresos en AEW tras un periodo de inactividad por lesión deparan destinos dispares a sus protagonistas. Especialmente si eres luchadora.

Esto debe pensar Jamie Hayter, cuya reaparición en All In 2024 levantó muchas expectativas, actualmente un tanto diluidas por no haber hecho nada relevante desde entonces. Al menos, le queda el circuito «indie», en el que Hayter lleva casi tres años sin competir.

La ex Campeona Mundial AEW regresará el próximo mes a EVE, promotora donde comenzó a destacar como gladiadora dentro del circuito británico y portó justo antes de la pandemia su Campeonato Internacional. En el evento Reign After Queendom, allá por febrero de 2020, Hayter fue derrocada, constituyendo su última implicación allí hasta ahora.

Hayter se medirá en el show Multiverse Rumble, a celebrarse el 7 de febrero, a una de las competidoras estrella de EVE y de todo el panorama del archipiélago europeo, Alex Windsor, quien tuvo un par de implicaciones en AEW el pasado año, durante los episodios de Rampage del 24 de mayo y 14 de junio.

Excelente noticia para la lucha en UK, que se suma a la de la conquista de Mercedes Moné del Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro, y otra vez, con la división femenil de AEW como protagonista.

► Resultados EVE 130: Wrestle Queendom 7: The Ultimate SHE-1

El anuncio del retorno de Jamie Hayter a EVE se dio anoche durante WrestleQueendom 7: The Ultimate SHE-1, nueva edición de una de las veladas estrella de la promotora, celebrada desde The Big Penny Social en Londres (Inglaterra), contando con una asistencia de público bastante considerable (alrededor de 400 personas). Seguidamente, los resultados completos del evento, que pudo seguirse en directo a través del canal de YouTube de EVE, bajo suscripción CHAMPION: LIVE.

PRIMERA RONDA DEL TORNEO SHE-1: Alex Windsor derrotó a Rayne Leverkusen . Notable «opener», donde Leverkusen se rindió ante el Sharpshooter de Windsor, luego de que esta reversara un Cangrejo.

. Notable «opener», donde Leverkusen se rindió ante el Sharpshooter de Windsor, luego de que esta reversara un Cangrejo. PRIMERA RONDA DEL TORNEO SHE-1: Millie McKenzie derrotó a Emersyn Jayne . Safire Reed, compañera de McKenzie en Cut Throat Collective, atacó a Jayne cuando esta entraba al ring, y a la postre, esto facilitó la victoria de la ex NXT UK, si bien su rival ofreció bastante resistencia, hasta caer vía cuenta de tres tras un tremendo Vertebreaker. Excelente choque, pese a la interferencia inicial.

. Safire Reed, compañera de McKenzie en Cut Throat Collective, atacó a Jayne cuando esta entraba al ring, y a la postre, esto facilitó la victoria de la ex NXT UK, si bien su rival ofreció bastante resistencia, hasta caer vía cuenta de tres tras un tremendo Vertebreaker. Excelente choque, pese a la interferencia inicial. Alguien atacó entre bastidores a Skye Smitson, incapacitándola para luchar, por lo que su prevista oponente, Nina Samuels, pasó a siguiente ronda .

. PRIMERA RONDA DEL TORNEO SHE-1: Yuu derrotó a Safire Reed (con Millie McKenzie). La Campeona Internacional EVE logró imponerse, y ni McKenzie pudo evitarlo, al caer sobre Reed con todo su peso desde la segunda cuerda.

La Campeona Internacional EVE logró imponerse, y ni McKenzie pudo evitarlo, al caer sobre Reed con todo su peso desde la segunda cuerda. SEMIFINAL DEL TORNEO SHE-1: Alex Windsor derrotó a Millie McKenzie . Las semifinales ya tenían 20 minutos de límite de tiempo, pero Windsor apenas necesitó siete para pasar de ronda, pues sorprendió a McKenzie rodándola de espaldas. Otra gran actuación de McKenzie.

. Las semifinales ya tenían 20 minutos de límite de tiempo, pero Windsor apenas necesitó siete para pasar de ronda, pues sorprendió a McKenzie rodándola de espaldas. Otra gran actuación de McKenzie. SEMIFINAL DEL TORNEO SHE-1: Nina Samuels derrotó a Yuu . Mediante algunas tácticas rudas, aunque limpiamente en definitiva, Samuels planchó a Yuu tras un Moonsault. La integrante de Team 200kg siempre sabe hacer entretenido cualquier combate. Al perder Yuu, el Campeonato Internacional EVE que esta portaba pasó a ponerse en juego en la final.

. Mediante algunas tácticas rudas, aunque limpiamente en definitiva, Samuels planchó a Yuu tras un Moonsault. La integrante de Team 200kg siempre sabe hacer entretenido cualquier combate. Al perder Yuu, el Campeonato Internacional EVE que esta portaba pasó a ponerse en juego en la final. CUADRANGULAR POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS EVE: Hard Up North (Harley Cameron & Lucy Sky) derrotaron a The Gals (Debbie Keitel y Anita Vaughan) (c), Aluna & Lucia Lee y The French Connection (Celine & Princesse Lauriana) para ganar el título . Keitel recibió el conteo de tres al ser víctima de un combo de Cameron y Sky. The Gals vieron finiquitada una ostentación de 126 días. En el poscombate, Keitel decidió terminar su alianza con Vaughan, alegando que necesitaba saber quién era.

. Keitel recibió el conteo de tres al ser víctima de un combo de Cameron y Sky. The Gals vieron finiquitada una ostentación de 126 días. En el poscombate, Keitel decidió terminar su alianza con Vaughan, alegando que necesitaba saber quién era. FINAL DEL TORNEO SHE-1 POR EL CAMPEONATO EVE Y EL CAMPEONATO INTERNACIONAL EVE: Nina Samuels (c) derrotó a Alex Windsor para retener el primer título . Cuando Samuels parecía a punto de rendirse vía Sharpshooter de Windsor, Skye Smitson hizo acto de presencia y atacó a «Iron Willed», culpándola del ataque sufrido. Confusión que Samuels aprovechó entonces para golpearla con el Campeonato EVE. Windsor no sucumbió, pero seguidamente sí lo hizo por un tremendo rodillazo. Samuels conservó así el Campeonato EVE y de paso se agenció el Campeonato Internacional EVE. Ya no le quedan brazos con los que portar correas.

. Cuando Samuels parecía a punto de rendirse vía Sharpshooter de Windsor, Skye Smitson hizo acto de presencia y atacó a «Iron Willed», culpándola del ataque sufrido. Confusión que Samuels aprovechó entonces para golpearla con el Campeonato EVE. Windsor no sucumbió, pero seguidamente sí lo hizo por un tremendo rodillazo. Samuels conservó así el Campeonato EVE y de paso se agenció el Campeonato Internacional EVE. Ya no le quedan brazos con los que portar correas. Como epílogo, Dann Read, codueño de EVE, anunció el regreso de Jamie Hayter, con Windsor todavía sobre el ring, acompañada de Will Ospreay.