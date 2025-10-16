Jamie Hayter supera a Skye Blue previo a enfrentar a Thekla en WrestleDream

En un intenso encuentro previo a su enfrentamiento con Thekla, Jamie Hayter logró imponerse a Skye Blue, consolidando su momento y demostrando que está lista para futuros desafíos. La victoria dejó claro que Hayter mantiene su estatus como una de las luchadoras más dominantes del momento.

Desde el inicio, Jamie utilizó su fuerza para controlar la acción, colocando a Skye contra los protectores de las esquinas y descargando una serie de derechazos que la mantuvieron a raya. Skye buscó reaccionar, aprovechando un descuido de Hayter para conectar una patada y un Neckbreaker en ringside que le permitió tomar el control por momentos.

El combate se tornó frenético con intercambios en las alturas, Missile Dropkicks y suplex que mantuvieron a la audiencia al borde del asiento. Hayter demostró su poderío con Lariat, Backdrop Suplex y su característico Hayterade, mientras Skye Blue respondía con reversals y ataques aéreos que hicieron del enfrentamiento un duelo parejo hasta los momentos finales.

► Momentos claves

Jamie Hayter consolidó la victoria tras atrapar a Skye en Fallaway Slam hacia ringside, seguido de un Neckbreaker y Lariat que lograron la cuenta de tres. Las intervenciones estratégicas, los intercambios en las alturas y la capacidad de Hayter para capitalizar cada oportunidad marcaron el desarrollo del combate y su desenlace.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la lucha, Thekla apareció en un video asegurando no estar impresionada por el desempeño de Jamie Hayter y advirtiendo que la derrotará en WrestleDream. Esto promete un enfrentamiento cargado de tensión y expectativas, elevando la anticipación por el próximo gran evento de AEW.