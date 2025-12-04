Jamie Hayter regresa este viernes a EVE

Siendo Pro-Wrestling: EVE la promotora en la que comenzó a destacar localmente, parecía cuestión de tiempo para que Jamie Hayter se reencontrara con su pasado. Y este febrero, la «All Elite» lo hizo de manera estelar en el evento Multiverse Rumble, donde se midió a quien a la postre también acabaría firmando con la empresa yanqui, Alex Windsor.
Aquel retorno resultó un puro ars gratia artis, pero ahora, su siguiente implicación, que veremos mañana viernes como parte del show Let’s Slam Santa, tiene un motivo de peso: servir de compañera de equipo a Session Moth Martina en un choque contra Rhio y Alexxis Falcon, antes de que Martina y Falcon se midan en primera ronda del torneo SHE-1 el próximo mes. Tiempo atrás, Hayter y Martina integraban el grupo Oedo Tai de Stardom, que continúa activo.
La implicación más reciente de Hayter se produjo durante el último AEW Dynamite Blood & Guts, compitiendo en el combate que daba nombre al show.
► Cartel de Let’s Slam Santa
Junto al mencionado encuentro por parejas, otros puntos se han anunciado para EVE 142: Let’s Slam Santa, a celebrarse mañana desde The Big Penny Social en Londres (Inglaterra).
- Jamie Hayter y Session Moth Martina vs. Rhio y Alexxis Falcon
- CAMPEONATO DE PAREJAS EVE: Lallie (Lana Austin y Hollie Barlow) (c) vs. Nina Samuels y Abi Cartwright
- CLASIFICACIÓN PARA EL SHE-1: Emi Sakura vs. Rayne Leverkusen
- Veny vs. Melissa Fierce
