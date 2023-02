Jamie Hayter quiere otra lucha con Hikaru Shida

El reinado de Jamie Hayter como Campeona Mundial AEW va por lo 79 días. Dio inicio cuando le ganó el título a Toni Storm en Full Gear 2022. Y tuvo su primera y hasta ahora única defensa ante Hikaru Shida en el especial Dynamite: Holiday Bash del 21 de diciembre. En 2023 todavía no lo ha expuesto, pero sí ha estado muy activa; por ejemplo, evitó que Emi Sakura recibiera una oportunidad por el cinturón derrotándola en una lucha por la contención en el Rampage del 27 de enero. La luchadora de 27 años se está haciendo un nombre en All Elite Wrestling.

► Jamie Hayter no olvida a Hikaru Shida

Tirando del mismo hilo, no hace mucho, la campeona hablaba de su combate con Storm recordando qué le dijo esta cuando se lesionó el hueso orbital. Y más recientemente, en Dark Puroresu Flowsion, adelantaba que quiere verse las caras nuevamente con Shida. Es interesante que lo comente teniendo en cuenta que todavía no se sabe quienes disputarán el campeonato en Revolution, el primer PPV de la compañía en 2023, que se celebrará el 5 de marzo en el Chase Center en San Francisco, California. El primero, fue el único mano a mano hasta ahora de ambas.

“Felizmente lucharía con Shida, ella es el verdadero negocio. Casi me hizo creer que podría no vencerla. Pero me encantó el desafío. Creo que hacerlo en un escenario más grande en un PPV hará que las cosas sean mucho más intensas y elevará la hay mucho más en juego. Tener esa ‘sensación de gran combate’ siempre intensifica la situación y creo que ella tiene aún más para dar. Quiero el desafío”.

